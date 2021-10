Naredna tri dana u BiH pretežno oblačno vrijeme sa kišom i nižim temperaturama

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i nižim temperaturama obilježit će naredna tri dana u BiH.

Tako će u subotu, 23. oktobra u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje od 14 do 18 stupnjeva.

Malo do umjereno oblačno obilježit će vrijeme u nedelju, 24. oktobra u Bosni i Hercegovini. Dio prijepodneva u Bosni će biti magle i niskih oblaka. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stupnjeva.

U ponedeljak, 25. oktobra u Bosni i Hercegovini bit će malo do umjereno oblačno. Prijepodne po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.