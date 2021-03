Narednih dana kiša i snijeg u BiH

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom i višim područjima obilježit će narednu sedmicu u BiH.

U ponedjeljak, 15. marta bit će pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne djelimično razvedravanje u Krajini i Hercegovini. U jutarnjim satima i dio prijepodneva na krajnjem sjeveru BiH kiša, a u ostatku Bosne snijeg. U preostalom dijelu dana padavine u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Padat će slab snijeg, koji će u nizinama preći u kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na zapadu i jugozapadu Bosne očekuju se jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 12 °C.

Pretežno oblačno vrijeme zadržat će swe u Bosni i u utorak, 16. marta, dok će u Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Bosne se očekuju slaba kiša, a na planinama i višim područjima snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 2 do 8, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 12 °C.

U srijedu, 17. marta bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovine sunčano. U većem dijelu Bosne se očekuju slaba i povremena kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

Pretežno oblačno vrijeme bit će i u četvrtak, 18. marta. U večernjim satima očekuje se kiša, a u višim područjima i na planinama susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.