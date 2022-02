Narednih dana oblačno vrijeme s kišom, na planinama snijeg

Oblačno vrijeme sa kišom u preovladavat će danas u većem dijelu Bosne. Na planinama je moguć slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 4 do 8, na jugu i sjeveru zemlje do 12 °C.

U nedjelju, 6. februara vrijeme će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Porast naoblake prema kraju dana i tokom noći. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili sumaglice. U kasnim večernjim satima na jugozapadu Bosne je moguća kiša.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do dva stepena celzijusa na jugu do pet, a dnevna od šest do 12, na jugu do 14 °C.

U ponedjeljak, 7. februara pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. Jutarnja temperatura od tri do devet stepeni celzijusa na jugu do 11, a dnevna od četiri do deset, na jugu do 14 °C.

U utorak, 8. februara u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i lokalno sa slabom kišom. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do dva na jugu do pet, a dnevna od dva do osam, na jugu do 11 °C.

U srijedu, 9. februara u centralnim i istočnim područjima Bosne veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano. Jutarnja temperatura od -1 do pet na jugu do sedam, a dnevna od šest do 12, na jugu do 14 °C, prognoza je saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.