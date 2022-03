Narednih dana očekuje se kiša, susnježica i snijeg

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, u subotu se očekuje oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje snijeg ili susnježica. Kiša na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus dva i četiri, na jugu zemlje do šest, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između jedan i sedam, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U nedjelju se takođe očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini sa kišom. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus pet i jedan, na jugu zemlje do tri, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između minus dva i četiri, na jugu zemlje do devet stepeni.

U ponedjeljak se takođe prognozira pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini sa slabom kišom. Do kraja dana očekuje se postupan prestanak padavina na jugu. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus četiri i jedan, na jugu zemlje do četiri, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između minus dva i četiri, na jugu zemlje do sedam stepeni.