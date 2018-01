Narednih dana pretežno oblačno s temperaturama iznad prosjeka

U Hercegovini, zapadnoj i jugozapadnoj Bosni danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, ponegdje i povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. U ostatku naše zemlje, uglavnom, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Dnevne temperature od 11 do 17, na sjeveru Bosne do 19 stepeni.

U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 11 do 16 stepeni.

Slično vrijeme zadržat će se i u utorak. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 11 do 16.

Pretežno oblačno bit će i u srijedu. Padavine uglavnom u Krajini, zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 7 do 12, na jugu od 11 do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U četvrtak će također biti pretežno oblačno vrijeme s kišom. Padavine se očekuju uglavnom u Krajini, zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini, a prestanak padavina očekuje se u večernjim satima. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 9 do 13 stepeni.