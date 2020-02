Narednih dana u BiH pretežno oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom

Tokom naredne sedmice u BiH će biti pretežno oblačno vrijme sa kišom, susnježicom i snijegom.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u ponedjeljak, 3. februara, u većem dijelu BiH očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremena i slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru i zapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 11 do 18 stepena.

U utorak, 4. februara, pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne sa kišom u nižim područjima, a u višim susnježica i snijeg. Prema kraju dana i u večernjim satima i u nižim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne očekuje se susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 9 do 14 stepeni. Pad temperature tokom poslijepodneva i noći.

U srijedu, 5. februara, pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine. U ostataku Bosne očekuje se kiša. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 4 do 10 stepena Celzijevih.

U četvrtak, 6. februara, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od -3 do 2, a dnevna od -2 do 4, na jugu od 3 do 9 stepeni.