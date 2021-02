Narednih dana sunčano, dnevna temperatura do 18 stepeni

U ponedjeljak će biti pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost veći dio dana.

Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

U utorak, 23. februara, bit će pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.

I u srijedu, 24. februara, bit će pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 9, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ)BiH.

RTV Slon/Fena