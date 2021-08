Narednih dana sunčano uz malu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 °C.

U petak, 20. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne jugozapadni, u ostatku zemlje sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 °C.

Sunčano uz malu oblačnost bit će u subotu, 21. augusta. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 °C.

Također, u nedjelju, 22. augusta, sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 °C.

U ponedjeljak 23. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 31 do 37 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.