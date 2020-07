Narednih dana u BiH oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom

U našoj zemlji danas jače naoblačenje sa sjevera uvjetovat će kišu, pljuskove i zahlađenje. U većem dijelu Hercegovine naoblačenje se očekuje sredinom dana, lokalno kiša se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 23, na jugu zemlje do 29 stepeni.

Sutra, 18. jula, u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 13, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.

U nedjelju, 19. jula, bit će pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno su mogući pljuskovi. U većem djelu Hercegovine malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka očekuje se u sjevernim dijelovima Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.

Meteorolozi za ponedjeljak, 20.07.2020 godine, prognoziraju u Bosni postupno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu zemlje do 31 stupanj, saopćeno je iz FHMZBiH.