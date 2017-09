Narednih dana u BiH oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom

U BiH danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Padavine, uglavnom, poslijepodne i u večernjim satima, umjerenog do pojačanog intenziteta. Na jugu, u Hercegovini se ne očekuju padavine.

Vjetar će biti slab, u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 25 stepeni.

U ponedjeljak, 25.septembra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Padavine se ne očekuju u Posavini i na jugu Hercegovine. Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini, prije podne, slaba bura, a poslijepodne jugozapadni.

Jutarnje temperature od 8 do 12, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 16 do 21, na jugu od 21 do 25 stepeni.

U utorak, 26.septembra, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu očekuju se većem dijelu naše zemlje, tokom poslijepodneva i dio večeri. Bez padavina, uglavnom, u Posavini, na istoku i sjeveroistoku Bosne, kao i na jugu Hercegovine.

Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 22 do 26 stepeni.

U srijedu, 27. septembra, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne očekuju se pljuskovi i grmljavina u Hercegovini, na jugozapadu i ponegdje u centralnim područjima Bosne.

Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 17 do 23, na jugu od 22 do 27 stepeni.

U četvrtak, 28.septembra., pretežno sunčano. Poslijepodne naoblačenje u Hercegovini može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 17 do 22, na jugu od 22 do 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.