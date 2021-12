Narednih dana u BiH pretežno oblačno i kišovito

U Bosni i Hercegovini do kraja godine očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i temperaturama iznadprosječnim za ovo doba godine.

Pretežno oblačno vrijeme očekuje se u utorak, a tokom dana ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom. Tokom dana padavine postepeno slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 4 do 9, na jugu do 13 stepeni.

Pretežno oblačno vrijeme u Bosni bit će u četvrtak, lokalno sa slabom kišom ili rosuljom. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 stepena.

Posljednjeg dana u ovoj godini, 31. decembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne razvedravanje u Krajini i Hercegovini, a tokom noći i u ostatku zemlje. U jutarnjim satima i dio prijepodneva slaba kiša ili rosulja je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.