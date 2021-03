Narednih dana u BiH pretežno oblačno uz kišu, snijeg ili susnježicu

Danas će u Bosni i Hercegovini prijepodne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernjim satima se očekuju kiša, koja će u većem dijelu Bosne postepeno preći u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 10 do 16 °C.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana očekuje se i u subotu, 6. marta. U ranim jutarnjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje slab snijeg ili susnježica, a na sjeveru Hercegovine i u Posavini slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 9 do 14 °C.

Već u nedjelju, 7. marta, ponovo se očekuje sunčano vrijeme. Postepeno naoblačenje u večernjim satima. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 6 do 10, na jugu do 14 °C.

U većem dijelu naše zemlje pretežno oblačno vrijeme bit će i u ponedjeljak, 8. marta. U Hercegovini i ponegdje na jugozapadu Bosne sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -2 do 2, na jugu od 4 do 7, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 °C, saopćeno je iz FHMZBiH.

RTV Slon/ Fena