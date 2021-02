Narednih dana u BiH pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama s maglom i sumaglicom. Vjetar slab južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 7 do 13 °C.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u subotu, 20. februara, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 7 do 14 °C.

U nedjelju, 21.februara, u većem dijelu zemlje preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 16 °C.

Pretežno sunčano trebalo bi biti u ponedjeljak, 22. februara. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka veći dio dana. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 17 °C.

Također i u utorak, 23. februara, očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 18 °C, saopćeno je iz FHMZBiH.