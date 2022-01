Narednih dana u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost u prijepodnevnim satima

U subotu će biti oblačno prijepodne u Bosni i na sjeveru Hercegovine. Do postepenog smanjenja oblačnosti doći će u drugom dijelu dana. U većem dijelu Hercegovine bit će sunčano. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera. U Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu BiH do 6, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu BiH od 10 do 15 stupnjeva.

U nedjelju prijepodne očekuje se magla ili niska oblačnost u Bosanskoj krajini, na sjeveru i po kotlinama u centralne i istočne Bosne. Razvedravanje u drugom dijelu dana. U ostalim područjima sunčano. Vjetar slab, u Bosni južnog smjera, a u Hercegovini sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu BiH do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu BiH od 8 do 12 stupnjeva.

U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab, prijepodne jugo. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu BiH do 5, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje od 7 do 11 stupnjeva, saopćeno je iz Odsjek za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.