Narednih dana u BiH sunčano vrijeme s temperaturama i do 38 stepeni

Danas ujutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima, u centralnim i sjeveroistočnim područjima s kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren sjeveoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva,saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod.

U ponedjeljak 18. jula očekuje se sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se i u utorak 19. jula . Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.

U srijedu 20.jula sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stupnjeva, saopćeno je iz FHMZBiH.