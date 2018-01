Narodna kuhinja „Imaret“: Korisnici će sada imati i suhe obroke

Blizu 1500 osoba u Tuzli svaki dan u 12 sati čekaju svoj jedini obrok ispred vrata Narodne kuhinje Imaret. Jedna od njih je i Azra Hajrulahović, koja je korisnica Narodne kuhinje još od 2000.-te godine. Kaže da zasigurno ne bi imala šta jesti da nema ovog obroka.

„Ko ne bi bio zadovoljan kad nemam šta da jedem. Sve to što se sprema u Narodnoj kuhinji, svi građani BiH jedu tu hranu. Šta smo jeli za vrijeme rata?“ – kaže Hajrulahović.

Narodna kuhinja Imaret trenutno ima 16 punktova u Tuzli, Lukavcu, Gračanici i Kalesiji, a ukupan broj korisnika doseže 2.500 ljudi. Prema riječima direktorice Mensure Husanović, trenutno postoje zahtjevi za formiranje punktova u mjesnoj zajednici Kiseljak, ali problem predstavljaju finansije.

„Što se tiče te mjesne zajednice, dosta ljudi, mogu reći 60-70 posto, dolazi kod nas u kuhinju. Mi bismo im željeli pomoći tako što bismo otvorili punkt, da ne bi svaki dan plaćali, jer su to velike porodice, radi se o 12 ili 13 članova u jednoj porodici.“ – kazala je Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora „Merhamet“ Tuzla.

Direktorica regionalnog odbora „Merhamet“ kaže da 2017. godina prilično uspješno završena, a da tako planiraju i u 2018. godini. Jedan od noviteta je da je Narodna kuhinja „Imaret“ uz pomoć donatora dobila mašinu za preradu mesa, koja će omogućiti da korisnici od sada imaju i suhe obroke tokom vikenda.

„2017.-te godine za Kurban bajram dobili smo više mesa nego što je potrebno za čitavu godinu. Stoga smo odlučili pomoću naših donatora da kupimo mašinu za preradu mesa. Ja sam već najavljivala da ćemo to uraditi i evo to smo i uradili. Naši korisnici do sada nisu imali suhe obroke, samo su imali od ponedjeljka do petka. Od ovog vikenda, od petka, naši korisnici će imati suhe obroke.“ – ističe Husanović.

Iz menadžementa navode da im jedini problem predstavljaju finansijska sredstva. Kažu da imaju podršku Grada Tuzla i Vlade TK, ali da definitivno najveću podršku pružaju građani koji na razne načine pomažu rad kuhinje. Također, ističu da je s Novom godinom počela i revizija članova, ali napominju da brisanja članova neće biti. Potrebno je samo da korisnici ponovo donesu potvrde, kako bi mogli nastaviti primati obroke. Svi oni koji su u stanju socijalne pomoći, mogu postati korisnici Narodne kuhinje. Korisnici mogu biti i penzioneri sa minimalnom platom, ali i osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje.