Narodna kuhinja otvara nove punktove: Povećava se broj korisnika

Tužna je činjenica da Bosna i Hercegovina spada u pet najsiromašnijih zemalja Evrope te da svaki šesti stanovnik BiH dnevno ima na raspolaganju od tri do pet KM što ih čini ljudima koji žive ispod granice apsolutnog siromaštva. Takvih je trenutno skoro milion. To je bosanskohercegovačka relanost, a oni koji je žele popraviti bave se humanitarnim radom. Među takvima je i Narodna kuhinja Imaret koja djeluje u sklopu Regionalnog odbora ”Merhamet”. Oni svakodnevno obezbjeđuju 2400 obroka, ali i pakete osnovnih životnih namjernica, te bajramske paketiće za djecu. Jedna od korisnica narodne kuhinje je i Rasema Mujić čiji životni primjer najbolje oslikava bh. tranzicijsko društvo. Rasema je radila, ali nema dovoljno staža niti godina za penziju – posao ne može naći te zbog toga ne može obezbijediti osnovna životna sredstva – zato, svaki dan, dolazi u narodnu kuhinju po svoj jedini obrok.

”Radila sam u Siporeksu 26,5 godina i privatnici iz Beča su uzeli firmu i 200 radnika je ostalo bez posla. I zbog toga dolazim u kuhinju svaki dan. Ne mogu da ostvarim penzije, moram još čekat, a radila bi, mislim ono osjećam se zdravo,” objašnjava Rasema Mujić.

Iako se osjeća zdravom i spremnom za rad, posao ne može naći. Rasemi je potrebno još samo tri i po godine staža da ostvari penziju i da ima svoj novac kako ne bi bila socijalni slučaj. Kada je u pitanju narodna kuhinja, Rasema kaže da joj ona u ovom trenutku predstavlja egzistencijalnu sigurnost.

”Ovdje je osoblje dobro svi su fini prijatni, nemam riječi za njih – samo hvala!” – poručuje Rasema Mujić.

Iz Narodne kuhinje poručuju da je sve više slučajeva kao što je Rasema i da je to alarm za cjelokupno društvo – zahtjevi za otvaranje novih punktova stalno pristižu, a Merhamet je u planu da proširi svoje kapacitete i dođe do svakog ko je u teškoj materijalnoj situaciji. Punktovi trenutno postoje u Tuzli, Gračanici, Lukavcu, a zahtjevi dolaze i iz Živinica, Srebrenika, te iz Kiseljaka gdje se prijavio veliki broj osoba koje imaju potrebu za narodnom kuhinjom.

”Mi imamo 2400 obroka pripremljenih dnevno, 18 punktova imamo, otvorili smo novi punkt u Simin Hanu gdje su bile poplave, bilo je 12 ugroženih porodica inače su u stanju socijalne potrebe pa smo mi ponudili da im vozimo hranu,” kaže Mensura Husanović, direktorica RO ”Merhamet” i dodaje: ”Imamo zahtjeve iz MZ Kiseljak gdje se prijavilo 350 -400 osoba, ali imamo problem sa prostorom gdje vršiti podjelu. Poslali smo zahtjev MZ da nam obezbijede taj prostor. Tu je već znači novih 400 osoba.”

Otvaranje punktova i stalni zahtjevi za otvaranjem novih pokazuje da se broj korisnika povećava – iako i veliki broj ljudi odlazi iz BiH. Statistike pokazuju da u BiH više od 170.000 domaćinstava, tačnije, više od 500.000 stanovnika u našoj državi živi ispod praga relativnog siromaštva. Mi smo pitali direktoricu RO Merhamet ko su najčešći korisnici narodne kuhinje u Tuzli…

”Najviše ima penzionera starijih osoba njih je najviše dosta ima i djece, imamo negdje, recimo 400 smo podijelili paketića za novu godinu to je evidencija koliko ima djece, djeca su do 12 godina. 400 ih je u evidenciji,” kazala je direktorica Nuhanović.

Ova tužna stvarnost koja nam govori u kakvom su stanju najranjivije skupine društva za Merhamet predstavlja signal da trebaju pokrenuti nove projekte. Osim projekta prerade mesa koji će obezbijediti duple obroke korisnicima u planu je i projekat kućne njege. Projekat će sprovoditi volonteri koji će se brinuti o nepokretnim osobama. Tačnije dolazit će u njihove dome i brinuti se. Ovaj plemeniti projekat podržala je Turska, a volonteri iz BiH od 1 do 16 septembra putuju za Tursku gdje će proći profesionalnu obuku i edukaciju kako bi bili spremni pružiti najbolju uslugu.

”Idu na edukaciju u Tursku upravo zbog ovog projekta. Da pomognemo starijim osobama, onima ko nema ko otvoriti vrata. Da bi mi došli i otvorili vrata. Projekat postoji u Sarajevu mi i dalje proširujemo i nadam se da ćemo uspjeti doći do tih osoba koje su nepokretne, bolesne da naši volonteri dođu i pomognu,” objašnjava Mensura Husanović.

U ovom projektu planirana je i medicinska pomoć, mjerenje šećera itd. No, za sve to su potrebna finansijska sredstva. Trenutno 30% budžeta Narodne kuhinje finansiraju vlasti dok je ostalih 70% zahvaljući donatorima, ljudima dobre volje koji prepoznaju ovaj rad i svrsishodnost narodne kuhinje te njen značaj za ljude koji su u teškom socijalnom položaju. Jedan od tih dobrotvora je i Fejzić Muhamed koga smo sreli u narodnoj kuhinji kako donira meso jer želi da pomogne i omogući obrok onima koji to sebi ne mogu obezbijediti. Ovakvi ljudi održavaju rad narodne kuhinje i omogućavaju obezbjeđivanje obroka korisnicima kuhinje.

”Pa eto ja to radi samog svog osjećaja prema onim nemoćnim. Radim radi toga i dajem to. Potreba stanovnika je velika i trebali bi da se uključi što više nas koji to radimo, ja ću ako mi Bog da više života samo ovdje donositi,” poručuje Muhamed Fejzić.

Osim Muhameda brojni su anonimni donatori. Vrata narodne kuhinje su stalno otvorena, kako za one koji imaju potrebu za obrokom tako i za one koji žele da doniraju sredstva i potrepštine za kuhinju. Ovakve donacije i humane geste spašavaju veliki broj ljudi. Narodne kuhinje su proizvod realnosti i kao takve poboljšavaju socijalnu situaciju u BiH. U BiH barem trećina stanovništva živi na granici siromaštva ili čak ispod njega i to znači da se može ubrojati u siromašna društva. 17 hiljada stanovnika sebi ne može obezbijediti jedan obrok dnevno, a projekti prerade mesa, kućne njege, dobrovoljni prilozi takvima znače sigurnost jer o karakteru društva najbolje kazuje odnos prema najranjivijim kategorijama. Brinuti se o drugima i omogućiti normalan život svakom stanovniku treba da bude cilj i strategija svakog onog ko konstituiše državu; a to smo svakako svi mi.