Narodno pozorište Tuzla Svjetski dan teatra obilježava predstavom “U IME OCA”

Svjetski dan teatra obilježava se svakog 27. marta još od 1961. godine, kada ga je ustanovio Međunarodni pozorišni institut (ITI). Na taj dan, pozorišta širom svijeta imaju obavezu da obilježe ovaj praznik svoje djelatnosti, ukazujući na važnost koju teatarska umjetnost ima u društvu, a obavezno je i čitanje poruke koju, na poziv ITI-ja, svake godine napiše druga ugledna ličnost iz svijeta pozorišta.

Narodno pozorište Tuzla u martu obilježava dva značajna datuma, a jedan od njih je i 27. mart. Svjetski dan teatra Narodno pozorište Tuzla će obilježiti na gostovanju u Vinkovcima sa predstavom “IN THE NAME OF THE FATHER/U IME OCA” nastala u koprodukciji The Alpha Group i Narodnog pozorišta Tuzla.

Riječ je o dokumentarno-plesnom komadu čiji su akteri umjetnici iz cijele Bosne i Hercegovine, te Austrije, a režiser je Darrel Toulon – dugogodišnji umjetnički direktor Opere u Gracu, koji je i autor projekta.

Predstava “U IME OCA” na jedan nesvakidašnji način, lišen dnevne politike, govori o iskustvima djece rođene kao posljedica silovanja žena u ratu u Bosni i Hercegovini. Dokumentarni segment, pored istinitih događaja koji se pominju, čini i sama pojava dvije djevojke, čija se priča kazuje u predstavi.