Naša stranka TK: Irfan Halilagić – mlada maska za stare SDA priče

Povodom imenovanja mandatara nove Vlade TK Irfana Halilagića, reagovao je kantonalni odbor Naše stranke u Tuzli:

„Građanke i građani TK, na žalost, već imenovanjem mandatara imaju velikog razloga za zabrinutost. SDA imenuje Halilagića pod krinkom da daje priliku mladima ne bi li tim činom stvorila utisak o vlastitim dobrim namjerama. Međutim, ono što se iza njegovog imenovanja krije jest beskrajna lojalnost stranačkim šefovima zahvaljujući kojoj je i dosad napredovao u stranačkoj hijerarhiji pa i u poslovnoj. Halilagić iza sebe nema nikakvih društveno korisnih rezultata. Njegov rad bio je borba za pozicije unutar SDA i to na lokalnom nivou u Lukavcu, od predsjednika općinske asocijacije mladih do predsjednika Općinskog odbora SDA. Jasno je da je za taj uspon potrebna gotovo isključiva poslušnost starijim kolegama kojima će ovog puta mnogo više koristiti na poziciji premijera, što će uz njegovo neiskustvo biti odlično pokriće za rad iz sjene iskusnijih SDA kadrova. Naravno, rad u vlastitom interesu. Na kraju krajeva, Halilagić je već u svom prvom obraćanju počeo plaćati danak tom svom neiskustvu rekavši da će raditi u interesu SDA i građana TK. Umjesto da u jednom takvom govoru, povodom postajanja premijerom, u potpunosti izostavi rad u interesu SDA, ili ako mu to već poltronstvo ne dozvoljava da je barem stavi na drugo mjesto, on ju je ipak stavio na prvo. Da ne govorimo sad o tome da su interesi SDA i interesi građana TK suprotstavljeni, taj nivo svijesti ne možemo očekivati od SDA kadrova, jer da je imaju ne bi bili u toj stranci, ali to da premijer pokaže minimalan nivo kurtoazije, barem na početku mandata i barem prema građanima, mislili smo da nije preveliko očekivanje. Očigledno jeste. Irfan Halilagić je samo mlada maska za stare SDA priče.“