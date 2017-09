Naselja u Tuzli, Banovićima, Kalesiji i Sapni u srijedu i četvrtak bez električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 20.09.2017. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Vukovarska u vremenu od 08:30 do 13:30 sati,

– u ulici Otokara Keršovanija u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.

2. Općine Banovići:

– u naseljima: Grab Potok i dio naselja Mačkovac iznad mosta u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u naselju Stanovi u vremenu od 10:30 do 12:00 sati.

3. Općine Sapna:

– u naseljima: Kraljevići, Kobilići, Međeđa, Nezuk, Baljkovica, Zaseok u vremenu od 10:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Goduš i Žuje – Šarci u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

4. Općine Kalesija u naselju Gornji Raici u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Dana 21.09.2017. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Franjevačka, Fra Grge Martića, Pazar. Hendek i Tabašnice u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulicama: Džindić Mahala, Kulina Bana, Šetalište Slana Banja i Srpska Varoš u vremenu od 12:00 do 15:30 sati,

– u ulici Merdžina u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Banovići:

– u ulicama: Jelah, Omladinskih Radnih Brigada i ZAVNOBiHA te naselju Brezici u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u ulicama: Armije BiH (od broja 36 do broja 50) i Jezero (do Vatrogasnog Doma) u vremenu od 14:15 do 16:00 sati.

3. Općine Sapna u naseljima: Kraljevići, Kobilići, Međeđa, Nezuk, Baljkovica, Zaseok u vremenu od 10:00 do 10:30 sati