Naselja u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji u ponedjeljak i u utorak bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 26.02.2018. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzla u naselju Babajići u vremenu od 11:30 do 15:00 sati.

2. Općine Srebrenik u naselju Špionica Donja prema Junuzovcu u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Kalesija u naselju Donje Hrasno u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

Dana 27.02.2018. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Vršani u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u naselju Dobrnja u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

2. Općine Srebrenik u naselju Zahirovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.