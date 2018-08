Naselje Talijani: Počinje sanacija mosta koji Tuzlake treba spojiti sa Tuzlom

Stanovnici Talijana – naselja od centra grada udaljenog tek oko četiri kilometra, uskoro bi mogli biti zadovoljni svojom istrajnošću. Poslije nedavno objavljene priče naše medijske kuće kojom smo skrenuli pažnju na svakodnevne probleme običnih ljudi, most koji je kao jedina tačka spajanja lokalnog stanovništva sa gradom pretvoren u tačku razdvajanja s gradskim vlastima, konačno će, čini se biti saniran. Svoje radikalne poteze stanovnici ovog tuzlanskog naselja privremeno su odgodili, a iz Gradske uprave javnosti su se konačno obratili.

Od posljednjih obilnih padavina koje su i ljudima i prirodi u Tuzlanskom kantonu nanijele velike štete, u tuzlanskom naselju Talijani stanovnici su dobili samo dvije stvari: Proglašeno stanje elementarne nepogode za mjesnu zajednicu u kojoj su smješteni i pažnju naše medijske kuće koja je izašla na teren. Kažu, prvi su to veći pomaci koje su ostvarili u dugogodišnoj borbi koju vode na dva fronta: na jednoj strani s prirodom koja je sve samo ne predvidiva i ignorantskim odnosom gradske vlasti koja, ističu, ne shvata ozbiljnost situacije u kojoj se oni nalaze.

“Prije 15 dana bila je poplava i odnijela je jedan dio posta. Nije to samo poplava. Mi smo nekoliko puta sanirali taj most – mi mještani iz ovog naselja smo sanirali taj most. Ovaj most treba popraviti. Vidjeli smo da je danas došlo nekoliko ljudi da izmijene nekoliko stavki, to nije rješenje!” – kazao je Muhamed Husejnović, stanovnik tuzlanskog naselja Talijani.

Zbog muke koju već godinama svakodnevno muči skoro 300 domaćinstava, a o kojoj je RTV Slon proteklih dana izvještavala, stanovnici Talijana odlučni su u svojoj namjeri. Žele da konačno započne sanacija njihove jedine putne veze sa gradom kojem, iako to most ne pokazuje, i oni pripadaju.

“Ako ne dobijemo izaći ćemo na cestu. Pa ćemo blokirati. Morat ćemo, nužda će nas natjerati. Blokirat ćemo saobraćajnice sa obje strane pa vidjet ćemo šta ćemo napraviti jer nas drugi nagone. Moramo, ne možemo preći!” – kazala je Raza Hajdarević, stanovnica tuzlanskog naselja Talijani.

Mještani Talijana koji su ove srijede bili spremni usporiti ili u potpunosti prekinuti saobraćaj na magistralnom putu Bijeljina – Tuzla, mnogo puta su do sada ukazivali na problem nesigurnog mosta. Kažu pritiskali su i mjesnu zajednicu, te polagali nade u resorne gradske službe. Međutim, posljednja kiša, prelila je ionako, odavno već punu čašu njihovih nakupljenih problema.

“Ovaj most je 10 puta spominjan jer je koliko puta zahtjev podnesen od strane građana naselja Talijani da se taj most renovira i da se uradi kako treba. Maloprije je kamion Sarajka došao i donio tri fosne. Normalno, neki od građana nisu dopustili da se to radi i u svakom slučaju oni su obećali da će sutra od osam sati most i uraditi.” – kaže Esad Ferhatbegović, Savjet MZ Simin Han.

Tek tri grede koje su iz Službe za komunalne poslove Grada Tuzla danas poslali na adresu Talijana izazlave su revolt stanovnika ovog tuzlanskog naselja. U velikom broju okupljeni mještani, novo krpljenje mosta nisu dozvolili, jer, kako kažu, ne žele kratkotrajno, nego rješenje koje im se s prvom novom kišom, neće raspasti pod nogama. Na sve ovo danas je reagovala i nadležna služba, najavivši kako radovi, u ovom dijelu grada samo što nisu počeli.

“Taj most u Talijanima će biti alternativni most kad se budu izvodili radovi na mostu u naselju Jahići-Tanovići i u tom momentu mi smo planirali radove na zamjeni cjelokupne kolovozne konstrukcije mosta ane samo popravku poslije posljednjih poplava. Služba je svakako planirala izvođenje radova na sanaciji kolovozne konstrukcije mosta zbog izvođenja radova na mostu, uzvodno od 100 do 200 metara kako bi se taj most koristio kao alternativni.” – rekao je Faruk Hadrović, stručni savjetnik Službe za komunalne poslove Grada Tuzla.

Ranije danas, javnosti je stiglo i obavještenje iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla. Njim se mještani naselja Talijani pozivaju na saradnju, a ostali stanovnici Tuzle na razumijevanje budući da će rekonstrukcija spornog mosta početi već ovog četvrtka tačno u osam sati. Saobraćaj će tako u ovom dijelu grada biti potpuno obustavljen dok bi preko novog mosta, stanovnici mogli prelaziti do kraja ovog mjeseca.