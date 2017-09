Nastavlja se revizija korisnika boračkih prava

Federalna vlada nedavno je prihvatila informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2017. godine, koju razmatra kvartalno i dostavlja predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu. Primjena ovog zakona odnosi se na proces revizije iz oblasti boračko-invalidske zaštite, odnosno proces kontrole zakonitosti u toj oblasti.

Planom revizije, koja je počela 2011. godine, previđeno je utvrđivanje statusa 141.000 korisnika boračko-invalidske zaštite, od čega je do sada pregledano 134.000 predmeta. Od pregledanih predmeta, za 6.410 korisnika je ukinuto pravo iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, a za 6.704 korisnika je smanjen procent invalidnosti.

Proces revizije bit će nastavljen i u narednim mjsecima podjednako u svim kantonima, a u ovom procesu kontinuirano radi osam revizorskih timova.

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH, Salko Bukvarević izjavio je da se nada da će se do kraja oktobra u ovoj godini konačno završiti prva faza revizije, koja se odnosi na pregled papirologije.

„ U drugoj fazi ratni vojni invalidi i jedan broj porodica šehida i poginulih boraca idu na Institut za medicinsko vještačenje. Taj institut ima svoju dinamiku i pregleda od 700 do 1000 predmeta. Mi očekujemo da ratni vojni invalidi, kojih je ukupno bilo oko 60.000 budu pregledani do kraja 2018. godine,“kaže Bukvarević.

Revizorski timovi su u drugom kvartalu 2017. godine postupak kontrole okončali u ukupno 3.985 predmeta. Kada je riječ o finansijskim efektima, od aprila do jula 2017. godine po osnovu lične i porodične invalidnine, kao i po osnovu prava na mjesečni novčani dodatak isplaćeno je 3 miliona KM manje od odobrenih sredstava u budžetu za ove namjene.

Po riječima Bukvarevića od ukupno 134.000 predmeta, oko 12.000 pripadnika oružanih snaga ili su izvedeni iz prava ili su im ta prava umanjena.

„Pored toga od 4900 predmeta koji su na Vrhovnom sudu, gdje je pokrenut postupak, do sada je oko 3200 riješeno. Više od 95 posto tih predmeta je riješeno u korist RVI i boraca.To podrazumijeva obavezu ministarstva i ostalih organa da obnove postupak za te ljude i da im izmire sve retroaktivne obaveze, koje su proistekle iz takvih rješenja,“dodao je Bukvarević.

S obzirom na to, da se radi o umanjivanju primanja boračkim kategorijama, mnogi pripadnici ove kategorije negoduju, što je bilo i za očekivati. No, ministar Bukvarević ističe, da se ukupan proces sprovodi u skladu sa zakonom i mišljenjem boraca.

„Mi pokušavamo da to zaista vodimo u skladu sa zakonom. Vratili smo kompletan proces u zakonske okvire kroz imenovanje timova za kontrolu i tima za koordinaciju, onako kako to zakon piše. A zakon je rekao, da su to predstavnici boračkih organizacija, predstavnici kantona i mi smo ih tako ih i imenovali. Dakle njihovi saborci vrše pregled saboraca koji koriste ta prava. Jednostavno kroz proces revizije smo željeli da odvojimo one prave RVI i porodice šehida koji trebaju da imaju naknade od onih koji to nisu trebali koristiti“, tvrdi Bukvarević.

Kada je riječ o redovnoj isplati invalidnina i boračkih naknada , ministar Bukvarević navodi, da je to prioritet i da nisu dovedene u pitanje, te da se nastoji održati ravnoteža u sredstvima, kako ne bi došla u pitanje redovna isplata invalidnina.