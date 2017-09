Nastavljaju se radovi na elektro mreži i naredna dva dana bez struje dijelovi Tuzle, Srebrenika i Banovića

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 14.09.2017. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla u ulici Bukinjska u vremenu od 08:30 do 17:30 sati.

2. Općine Srebrenik:

– u naselju Donji Moranjci u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Kiseljačka i 9. Septembra u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u ulici 25. Novembra u vremenu od 13:30 do 15:00 sati.

Dana 15.09.2017. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Fadila Jahića Španca u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u naselju Buhačica u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

2. Općine Srebrenik u naseljima: Tinja, Donji Potpeć, Blagići, Savići, Gornji Potpeć, Mičići, Tahirovići, Like, Straža, Klisura, Bjelave, Duboki Potok i Ljenobud u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

3. Općine Banovići:

– u ulicama: Radnička, Radinskih Rudara u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u naselju Hrvati od 08:00 do 13:00 sati,

– u naselju Mrljevići u vremenu od 13:15 do 15:00 sati.