Nastavljene aktivnosti na rješavanju putne deblokade TK

U okviru aktivnosti na rješavanju putne deblokade Tuzlanskog kantona, Vlade je na današnjoj sjednici prihvatila Inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik – Tuzla- Doboj, dionica Tuzla – Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče. Od nadležnih federalnih institucija zatraženo je da se poduzmu sve potrebne aktivnosti za početak realizacije izgradnje ove dionice.

“ Tražimo od Vlade FBiH, od federalnog resornog ministarstva, Agencije za vodno područje rijeke Save i JP Autoceste FBIH da se poduzmu određene aktivnosti , odnosno da se obezbijede sredstva za realizaciju ovog projekta, prije svega aktivnosti na izradi potrebne studijsko projektne dokumentacije , kako bi smo uvrstili potrebna sredstva u prjedloge budžeta koji evo trebaju da se iniciraju i predlože prema zastupničkim organima” istakao je Irfan Hailagić, premijer TK

Kada je u pitanju povezivanje sa glavnim gradom BIH, odnosno izgradnja zaobilaznice Šićki brod – Đurđevik u dužini od 17. 6 km, urađena je projektna dokumentacija. Saobraćajnica je podijeljena na tri lota, te ja za drugi odnosno za dionicu od 5,7 km raspisan tender za odabir izvođača radova.

“ Postoje obezbijeđena finansijska sredstva od strane Vlade FBiH da se krene u realizaciju i očekujemo da će u narednom periodu doći do izgradnje ove zaobilaznice u dužini od 17, 6 čime bi se rasteretila postojeća magistralna cesta od Šićkog broda do Živinica, jer je ona prema prosječnom dnevnom saobraćaju , jedna od najopterećenijih magistralnih cesta na području BIH Prosjek vozila je 16. do 17. hiljada u toku 24 sata ” rekao je Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj TK

Još jedan bitan projekat na rješavanju problema putne deblokade u TK je i izgradnja autoceste Tuzla – Brčko – Orašje. Riječ je o skupoj investiciji, ali veoma bitnoj za građane Tuzlanskog kantona.. U toku je i izrada idejnog i glavnog projekta i trebala bi biti završena do kraja 2022.godine.

“A to nam ostavlja mogućnost i pretpostavku da u 2023. godini i uz pomoć sredstava iz Budžeta Vlade FBiH i JP Autoceste FBiH krenemo u realizaciju ovog kapitalnog projekta i da dobijemo prve kilometre autoceste u doglednom periodu” kaže Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj TK.