Nastavljeni radovi na rehabilitaciji regionalnih puteva u TK /FOTO/

Regionalni put koji povezuje Živinice sa Republikom Srpskom odnosno Zvornikom uskoro će dobiti novi most vrijedan 700 hiljada KM. Pored izmiještanja mosta na rijeci Spreči, započeti su i radovi na rekonstrukciji regionalne ceste Živinice – Međaš, koja će u narednih 60 dana dobiti treću kolovoznu traku u vrijednosti od 560 hiljada KM.

“Kada je u pitanju na istom dijelu puta taj dio puta to je povezivanje kružnog toka Aerodrom prema Živinicama do kružnog toka Par Selo u dužini od tri kilometra, čija će vrijednost iznosti negdje oko tri miliona maraka i to će biti jedna najsavremenija dionica puta kada je u pitanju Direkcija regionalnih cesta.”, kazao je Agan Delibajrić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

O turizmu u Tuzlanskom kantonu nemoguće je govoriti, a ne spomenuti doprinos tuzlanskog Aerodroma, sa kojeg godišnje poleti i sleti na stotine hiljada putnika. Zbog toga je također bitno da sve ceste koje vode do tuzlanske zračne luke trebaju biti kvalitetne za vožnju. Ove godine u putnu infrastrukturu uloženo je oko 26 miliona KM.

“Naravno da ovim dobijaju i građani i privrednici TK. Ovo je strateški važno pogotovo što mi imamo ovdje tuzlanski Aerodrom, koji je postao brend TK u posljednje četiri godine se razvija u jedan veći Aerodrom koji je poznat u regiji sa najvećim brojem putnika koje se prevoze.”, dodao je Jakub Suljkanović, premijer TK.

Nakon brojnih inžinjera koji su kazali da je nemoguće izvesti treću traku na putu za Aerodrom, jedini koji je uspio taj projekat realizirati, a da pri tome ne uđe u privatne posjede jeste inžinjer Esad Mušanović direktor visoke škole Centra za multidisciplinarne studije Tuzla.

“Uvidom sa strane kao stručnjaci tvrdili smo da postoji potpuno uzurpacije oko tog pojasa i da je moguće napraviti jednu modernu saobraćajnicu sa tri trake sa savremenom saobraćajnom signalizacijom, i ovo će biti najbolja saboraćajnica u smislu da će biti uređena sa saobraćajnim znakovima, i to je naš fakultet koji o tome vodi računa, time ćemo povećati sugurnu bezbijednost učesnika u saobraćaju i ovo će biti potpuno pokrivena signalizacijom, riješit ćemo i smanjiti i brizinu pored škola.”, istakao je doc.dr. Esad Mušanović, dipl.ing. saobraćaja, direktor CMS-a.

Direkcija regionalnih cesta u punoj dinamici u 2018. godini radi na rehabilitaciji i rekonstrukciji cesta na području TK, a danas je obillježen i početak radova na regionalnoj cesti Kerep – Zelinja, u općini Gradačac.

“Trenutno na ovoj dionici iz kreditnih sredstava ulažemo oko 420 hiljada maraka, rehabilitujemo put u dužini od 1250 metara, nastavit ćemo veoma brzo drugu dionicu čim dobijemo građevinsku dozvolu, negdje oko 800 metara vrijednosti od 450 hiljada maraka, tako da imamo u planu i most koji ćemo raditi na rijeci Gradačnici u Gradačcu vrijedan oko 280 hiljada maraka, imamo još kreditnih sredstava uložiti u dionici Srnice, tako da oko dva miliona je općina Gradačac dobila od regionalnih cesta u ovoj godini. “, istakao je Delibajrić.

Najbliži izlaz do Doboja, negdje oko dvadesetak kilometara, jeste upravo ovom dionicom puta. Također je značajna i bitna zbog Gradačačke fabrike koja ima stopostotan izvoz iz Bosne i Hercegovine.

“Kad spojimo dionicu i ovu fabriku ovdje ovo stanovništvo neće pomisliti da ima bilo kakvu migraciju ni unutrašnje prirode ni van granice.”, dodaje Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

U ovoj godini, tačnije do kraja građevinske sezone, nastavit će se s gradnjom regionalnih cesta, a konačan cilj je modernizacija puteva, što je prvi preduslov za privlačenje stranih investitora i razvoj privrede u kantonu.