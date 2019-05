Nastupio je mjesec Ramazan: Sutra prvi dan posta

Nakon akšam-namaza, večeras u je u Bosni i Hercegovini nastupio mjesec Ramazan.

Muslimani Bosne i Hercegovine i diljem svijeta će, nakon jacije-namaza, večeras klanjati prvi teravih-namaz, a sutra će zapostiti i prvi dan posta.

Vjernici će ove 440. hidžretske godine postiti 29 dana, a post završava 4. juna kada nastupa Ramazanski bajram.

Post je treći temelj islama i naređen 2. godine po hidžri (624.). To je mjesec u kojem je počela objava od Allaha dž.š. posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu a.s. i stoga je to mjesec lijeka i Allahove milosti, dobrote, upute i svjetla vjernicima.

Prenosi se da je Muhammed a.s. na hutbi uoči mjeseca ramazana govorio vjernicima:

-“O ljudi, prikučio vam se časni mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka, mjesec u kome je noć Lejletu-l-kadr, koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Allah vam je naredio da postite danju u ramazanu, a njegove noći da provodite u dobrovoljnom ibadetu”.

U Tuzli je, pucanj iz topa na brdu Kicelj, označen početak mubarek mjeseca.