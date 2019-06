Ne umri u kandžama droge: Da li nam je potrebno ”Ministarstvo za borbu protiv ovisnosti”?!

Više od 180 ovisnika o drogama u BiH u posljednje dvije godine obratilo se za savjet i podršku pri liječenju. Situacija je alarmantna i u Tuzlanskom kantonu. Analize pokazuju da je dob osoba koje prvi put uzimaju psihoakivnu supstancu u 50% slučajeva između 14 i 18 godina. Tako se Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama javio veliki broj ovisnika o drogama, a trenutno je na liječenju 12 osoba.

”Broj onih koji su prošli do sada ovaj Centar je 450 osoba i oni su danas korisni članovi zajednice. To su porodični, poslovni ljudi i to je ono što nas uvijek ohrabri.. Nevjerovatno je kada se vrate ovdje i zahvale se ljudima u Centru i to naravno puno znači. Oni se tada zahvale i kolegama jer su bili podrška jedni drugima,” rekao je Mevludin Joldić, direktor Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS).

No, povratak u normalne tokove života poplačan je teškim periodima i fazama kroz koje prolaze ovisnici. Situacija je posebno usložnjena zbog lake dostupnosti droga.

”Znači sada svjedočimo jednoj eksploziji laboratorijske proizvodnje sintetskih droga koje se preko interneta prodaju. Obzirom da se u laboratorijama radi izmjena molekula kako policija ne bi mogla otkriti, zato se proizvode molekule u izmijenjenom smislu i nude se preko interneta. Njihovo dejstvo je od 100 do 200 puta jače nego prirodno – i često dovodi do smrti!!” – ističe zabrinjavajuće činjenice Mevludin Hasanović, šef Odjeljenja za socijalnu psihijatriju Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla.

Upravo zbog ovakve situacije, a povodom Svjetskog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama – Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama organizovao je konferenciju na kojoj su predstavnici institucija, stručnjaci i predstavnici Centra razgovarali o problemima, ali i o mogućim rješenjima. Vrijedi istaći da je zajednička komunikacija i koordinacija institucija rezultirala uspjehom u drugim zemljama.

”Naprimjer u Sloveniji je napravljeno Ministarstvo za droge, možemo i mi imati u svom kantonu i državi naprimjer Ministarstvo za bolesti ovisnosti,” kaže Hasanović.

Ipak dok naše društvo ne dođe do tog nivoa, na ovom planu aktivno radi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK koje godišnje izdvaja 300.000 maraka za potrebe Centra za rehabilitaciju. Također, za ovu godinu predviđeno je i 20.000 KM za različite programe.

Život je vrijedan borbe

”Osnovni zadatak programa je da smanji stopu ovisnosti o drogama na taj način što će pružiti podršku projektima i programima koji imaju za cilj borbu protiv ovisnosti tako što će svojim kapacitetima uticati na smanjenje konzumiranja ove supstance” rekao je Edin Šestan, pomoćnik ministra za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Proširivanje kapaciteta, poboljšana koordinacija, ali i tretman samih ovisnika bio je fokus današnje konferencije na kojem su se učesnici obavezali da će, svako iz svog domena, učiniti maksimalno.

”Ako svako od nas ko je bio danas prisutan na konferenciji odradi svoj posao onda će se ovo pitanje riješiti na zadovoljavajućem nivou. Fokus treba biti na čovjeku i sve što smo razgovarali treba da bude u tom cilju” zaključio je Šefko Sulejmanović, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja u Tuzli.

Zato što je fokus na čovjeku, na konferenciji je poslana i jasna poruka svim ovisnicima: ‘‘Život je stalna borba. Ali je vrijedan borbe. Ne predaji se i ne umri u kandžama droge.”