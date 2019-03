Neadekvatna ishrana opasnija od pušenja, alkoholizma?

Prema nedavnim globalnim izvještajima neadekvatna ishrana vodeći je faktor rizika za nastanak niza bolesti, te se pozicionirala na prvo mjesto, ispred pušenja, alkoholozma, narkomanije i spolno prenosivih bolesti. U visokorizične faktore također spada i stres, te dugotrajno sjedenje koje se “spaja” sa ishranom.

Doktorica nutricionističkih nauka Selma Gičević aglašava da su brojni uticaji ishrane na zdravlje. U djetinjstvu, na primjer, nedovoljan unos ključnih nutrijenata (npr. željeza, vitamina A, D, omega 3 masnih kiselina, kalcija, proteina) dovodi do brojnih problema, među kojima prednjače nepravilan rast i razvoj, slabije kognitivne sposobnosti i osjetljivost na infekcije. Unos folata i folne kiseline u trudnoći je neophodan za pravilan razvoj ploda i prevenciju spine bifide (poremećeno zatvaranje kralježničnog kanala).

S druge strane, u razvijenim zemljama, kao i u našoj zemlji, pretjeran unos hrane, zasićenih i trans masti, soli, šećera i rafiniranih ugljikohidrata dovodi do gojaznosti i pojave dijabetesa već u djetinjstvu, a rizik od tih bolesti, kao i kardiovaskularnih oboljenja i nekih oblika raka (npr. dojke, debelog crijeva) raste sa starenjem, što narušava kvalitet života i utiče na skraćenje životnog vijeka.

Gičević ističe da se na zapadu za “zdravu ishranu” mora izdvojiti mnogo novaca, dok u BiH taj problem još uvijek nije toliko snažno izraženm što ne znači, kako je navela, da ne idemo u tom pravcu.

– Kao zemlja u tranziciji, pored ekonomske, mi prolazimo i kroz epidemiološku i nutricionu tranziciju. Još uvijek imamo mnogo kontakta sa obradivim površinama, mnogi ljudi još uvijek proizvode svoju hranu i mogu doći do sezonskog voća i povrća, mesa ribe i peradi, mahunarki, te piju vodu kao glavno piće – podvukla je.

Gičević je uime Federalnog zavoda za statistiku u protekle dvije godine vodila razvoj i provedbu istraživanja o temi prehrambenih navika odrasle populacije u FBiH, u okviru partnerskog projekta Zavoda sa Univerzitetom Harvard. Zavod je razvio održiv model praćenja populacione ishrane koji može poslužiti kao model dobre prakse i za druge zemlje u regionu i svijetu u kojima radi nedostatka ljudskih i finansijskih resursa ne postoje ovi podaci neophodni za planiranje politika i programa za prevenciju i suzbijanje bolesti izazvanih neadekvatnom ishranom.

Paradoks: Bolje se hrane oni sa manjim primanjima

Istraživanje je, između ostalog, analiziralo i uticaj socioekonomskih indikatora na kvalitet prehrambenih navika odrasle populacije u FBiH.

– Našli smo da ispitanici koji žive u domaćinstvima sa manjim primanjima imaju nešto viši Indeks kvalitete ishrane (to je set indikatora koje je razvio Univerzitet Harvard) nego oni koji žive u domaćinstvima sa većim primanjima. Također smo našli da oni koji žive na jugu zemlje imaju nešto manji Indeks kvalitete ishrane nego oni iz sjevernih i centralnih dijelova FBiH. Ovaj fenomen prisutan je u mnogim zemljama u razvoju i tranziciji, jer kako se porodice bogate, dobijaju veću mogućnost da kupe sve one nezdrave namirnice, dok oni siromašniji jedu manje procesirane hrane i više sirovih namirnica. Iako razlike nisu velike, ipak je odnos kvalitete ishrane drugačiji nego npr. u Americi, gdje je vrlo jasno izražena povezanost između socioekonomskog statusa i kvalitete ishrane – ocijenila je Selma Gičević.

Naglašava da su pojavu da se manje voća i povrća jede npr. u Hercegovini nego u Bosni potvrdile i prethodne ankete o potrošnji domaćinstava u BiH.

– Potencijalno objašnjenje za to je da proizvođači hrane većinu prinosa prodaju, u želji da kupe i konzumiraju ono što im nije svakodnevno dostupno, i tu dolazi do svojevrsne inverzije, pa oni najbliži moru jedu više mesa i mesnih masnoća, suprotno očekivanjima da će koristiti maslinovo ulje i jesti ponajviše ribu. Bogaćenje donosi mnogo dobroga, ali i lošega. Bogaćenje i promjene u životnoj sredini uvijek prvo donesu povećanu konzumaciju nezdrave hrane, da bi se stabilizacija i povratak zdravim namirnicama desio tek kasnije, nakon što dođe do osvještenja – kaže Gičević.

Tada je, smatra, često već kasno, jer nakon decenija konzumiranja trans masti, rafiniranih ugljikohidrata, pretjerano slanih i slatkih namirnica, i zaobilaženjem voća, povrća, grahorica, ribe, orašastih plodova, zdravih ulja i cjelovitih žitarica dolazi do razvoja hroničnih stanja i bolesti koje nas onda natjeraju da mijenjamo navike “po stare dane”.

U studiji o ishrani primijećeno je da se unosi velika količina bijelog hljeba i proizvoda od bijelog brašna. Ovdje se radi o navikama i preferencijama, ali i o cijeni.

– Proizvodi od crnog brašna su svakako skuplji. Međutim, u okviru iste cijene, možemo odlučiti da ćemo jesti manje bijelog hljeba i peciva, i dio zamijeniti npr. kuhanim prosom, heljdom ili ječmom i proizvodima od njihovog brašna, učinili smo veliki korak za svoje zdravlje – navela je.

Gičević podvlači da način na koji se hranimo nije važan samo za zdravlje ljudi već i planete, tzv. “održiva ishrana” relativno je nov termin koji podrazumijeva to da način na koji se hranimo treba biti zdrav ne samo za nas nego i za očuvanje okoliša, uzimajući pri tom u obzir i lokalnu kulturu i običaje, piše Fena.