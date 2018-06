Neće doći do smanjenja plate, nego do povećanja određenog troška za rad

“Prijedlog Zakona o porezu na dohodak i Prijedlog Zakona o doprinosima su dva vrlo teška zakona, sveobuhvatno potpuno nova. To su zakoni koji direktno ili indirektno dotiču svakog stanovnika BiH, te postavljaju novi način i osnovice obračuna nove stope”, kazala je Jelka Milićević, ministrica finansija BiH tokom današnje press konferencije održane u prostorijama Federalnog ministarstva finansija u Sarajevu.

Istakla je da ono što smo mi imali vezano za neoporezive naknade, odnosno dijelove plaća, nije imao niko. Objasnila je da iz tih razloga nismo bili podobni za potencijalne investitore zbog stope opterećenja na rad, koja je za investitora bila prevelika.

“Kada bi se ušlo u dublju analizu, ispostavilo bi se da je skoro 50 posto plate neoporezivo”, dodala je Milićević osvrćući se na stavove potencijalnih investitora.

Kada je riječ o ovim izmjenama, objasnila je da su poslodavci imali takav zakon gdje su primjenjivali mogućnost obračunavanja najniže osnovice za doprinose i poreze i to je “nešto što se nikome ne može zamjeriti”.

“S druge strane, bio je neravnopravan status za ljude koji su radili u realnom sektoru koji su imali mogućnost tih kalkulacija u odnosu na ljude koji su u javnom i finansijskom sektoru. Ti ljudi su otprilike imali i najniže penzije”,pojasnila je Milićević.

Istakla je kako smo jedna od rijetkih zemalja koja nije oporezivala isplatu dobiti jer to nije dobit preduzeća nego dohodak vlasnika, a kod nas je upravo korištena za isplatu neoporezivog dijela plate. Naglasila je i da razumije pojačane aktivnosti Udruženja poslodavaca, te smatra da je to sasvim uredu.

“Razumijem i strah radnika da će im biti manja plata, ali to je samo strah i smatram da je neopravdan. Kada poslodavci pričaju da je država dodatnim doprinosima umanjila dohodak, smatram da to nije realna osnova, iz razloga što naši poslodavci već sada imaju problema za upošljavanjem određenog profila djelatnika. Činjenica je da nije više niko spreman raditi za platu od 700 KM, a tih je 55 posto plata koje se prikazuju u Federaciji, jer puno veću platu za isti rad mogu ostvariti i u Hrvatskoj i Sloveniji, te drugim zemljama EU. Ne mislim da će doći do smanjenja plate, nego da će doći do povećanja određenog troška za rad u realnog sektoru do isplate plate od 850 KM. To je neka tačka gdje smo pokazali da će biti neutralan efekat za poslodavca, dakle postoje i projekcije o tome koliko je to veći trošak za privredne subjekte koji isplaćuju platu od 850 KM i preko 850 KM”, ispričala je Milićević.

Dodala je i da smatra kako nijedan zakon do sada nije imao ovako široko razmatranje svih potencijalnih zainteresiranih strana prilikom utvrđivanja prijedloga.

Mira Bradara, pomoćnica ministrice za privredu i finansije BiH kaže da su promjene su značajne kada je u pitanju novi Zakon o doprinosima gdje su ukinuti doprinosi na teret poslodavaca, zbirna stopa doprinosa sada ide iz bruto plate radnika i ona iznosi 33,5 posto u odnosu na sadašnju stopu koja iznosi 41,5 posto, što znači da je smanjena zbirna stopa doprinosa na bruto plate 8 indeksnih poena što je vrlo značajno.

“Promjena je što se sada doprinosi plaćaju na sva primanja izuzev naknada na prevoz, jer sve što bude obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje uticat će na osnovicu za mirovinu. Dakle, automatski se računa za mirovinsku osnovicu i dugoročno ima efekte za sve radnike bez obzira na visinu primanja”, kazala je Bradara.

Na ovaj način, objasnila je, proširenjem osnovice, harmonizirali smo se na području cijele BiH, što je veoma važno zbog migracije radne snage u BiH i jedinstvenog tržišta radne snage. Po prvi puta ispunjavamo neke elemente koje su dugo vremena bile različite, počevši od različitih obračuna te osnovica na platu.

“Jako je bitno što uvođenjem ovih doprinosa na druga primanja od samostalnog rada, odnosno ugovora o djelu, doprinosi se plaćaju po stopi od 18,5 posto za mirovinsko osiguranje, što znači da će automatski isto tako ulaziti u mirovinsku osnovicu svima u skladu sa novim zakonom o mirovinsko-invalidskom osiguranju. U tom zakonu stoji da ako se plaćaju na sva primanja puna stopa za mirovinsko-invalidsko osiguranje će ulaziti u mirovinsku osnovicu. Samim time smanjit će se i siva ekonomija”, istakla je Bradara.

Očekuje i da će se povećati i prijava radnika, jer ukoliko nije zdravstveno osiguran po drugom osnovu, morat će se plaćati i doprinos za zdravstvo. Dakle, ni sam poslodavac neće više imati interesa da zaključuje ugovor o djelu, nego će primiti svakog ko mu je potreban u radni odnos.

Također, pojednostavljuje se i obračun plata, samim tim što nema više doprinosa na teret poslodavca, što je jako bitno za poslodavca, smanjuje se trošak, uvodi se elektronsko dostavljanje izvještaja o platama koje će se dostavljati Poreznoj upravi, što također utječe na smanjene troškova poslodavaca.

“Za radnike je bitno, pored toga što se proširuje osnovica i što dugoročno ima utjecaj na visinu buduće panzije, dakle bitno je ono što zakon propisuje da će poslodavac ukoliko u određenom roku ne isplati platu, morati uplatiti doprinose, bez obzira na to da li je uplatio platu. Na taj način radnik stiče pravo i na zdravstveno osiguranje, bez obzira što još nije dobio platu, a isto tako na buduću penziju”, objasnila je Bradara.

Što se tiče primjene ovih stopa, one su proporcionalne u ovisnosti od visine osnovice, dalje je objasnila. To znači da ukoliko poslodavac isplaćuje neto platu 400 KM i naknadu za topli obrok jedan posto, u tom slučaju nešto će biti mjesečni trošak poslodavca sa primjenom na proširenu osnovicu i sa nižom stopom od 33, 5 posto bit će viši za 45 KM. Proporcionalno za 650 KM imamo 23 KM više, što i nije značajno viši trošak ukoliko je manji postotak toplog obroka, objasnili su dalje.

“Svi troškovi poslodavca i za radnike sa najnižom platom bit će manji jer je stopa manja, a nije došlo do proširenja osnovice,a stope su proporcionalne visini osnovice”, dodala je Bradara.

Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik ministrice za poreznu politiku i javne prihode je pojasnio da su ova dva zakona međusobno povezana kada je u pitanju obračun plata, a prrilikom pripreme prijedloga zakona o porezu na dohodak, vodili su računa da ne ugroze osnovni zahtjev poslodavaca, a to je da se smanji opterećenje na rad, s druge strane da zaštite primanja radnika i da na određen način imaju neutralan utjecan na fondove, na PIO i Zavod zdravstvenog osiguranja, te na zavode osiguranja od nezaposlenosti.

“Dakle povećavamo prava radnika iz oblasti penziono-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti. Na ovaj način, zakoni sprečavaju isplatu najnižih plata i praksu da se ostatak isplaćuje u gotovini”, kazao je Hadžimehanović, te dodao da će svi poslodavci i radnici moći obračunati kolike poreze trebaju plaćati na online kalkulatoru koji će biti postavljen na zvaničnoj stranici Federalnog ministarstva finansija.

Dodao je da kada u kalkulator unesete svoju platu i topli obrok, vidjet ćete da ćete biti u prednosti sa aspekta poreza na dohodak, koji kaže da je lični odbitak za sve zaposlene 700 KM na godišnjem nivou.

“Prema našim statistikama, negdje oko 130 hiljada ljudi imaju plate od 350 do 400 KM i oni neće biti obveznici poreza na dohodak, pa čak ni oni sa platama od 650 KM. Primjenjujemo princip progresivnih stopa, a to znači da oni sa jačom ekonomskom snagom plaćaju veći porez”, naglasio je Hadžimehanović.

