Nedim Sladić, bosanskohercegovački meteorolog, objavio je prognozu vremena do kraja novembra, prema kojoj će se nastaviti promjenjive vremenske prilike uz povremeno jak vjetar, padavine i oscilacije temperature. Iako se očekuju kratkotrajna zahlađenja, temperature će u posljednjoj dekadi mjeseca uglavnom biti nešto više od prosječnih za ovo doba godine.

Prema Sladićevim riječima, glavnina hladnog zraka zadržava se sjeverno od Karpata, dok će hladniji zrak samo povremeno prodirati prema jugoistoku Evrope, uglavnom nakon prolaska ciklona i hladnih fronti.

„Sve u svemu, izgledno je da će u zadnjoj dekadi novembra mjeseca temperature zraka na području Bosne i Hercegovine biti malo iznad uobičajenih, ponajprije zbog povremenih epizoda sa pojačanim jugom“, naveo je Sladić.

U nedjelju olujni udari juga, u ponedjeljak promjena smjera vjetra

Već u nedjelju, 22. novembra, očekuje se značajno jačanje južnog vjetra. Jaki, povremeno i olujni udari juga prognoziraju se u većem dijelu Bosne i Hercegovine, osim na sjeveroistoku zemlje.

Promjena vremenskih prilika uslijedit će tokom noći na ponedjeljak, kada se očekuje prolazak hladne fronte.

U ranim jutarnjim satima ponedjeljka, 23. novembra, u sjeveroistočnim, istočnim i dijelovima centralne Bosne zapuhat će prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Kiša i snijeg početkom naredne sedmice

Osim snažnog vjetra, najavljene su i obilnije padavine, posebno od nedjelje poslijepodne do ponedjeljka ujutro.

Najviše kiše očekuje se u pojedinim dijelovima Hercegovine, jugozapadne i zapadne Bosne, kao i u sjevernijim područjima zemlje.

Tokom nedjelje navečer i noći na ponedjeljak uslijedit će osjetniji pad temperature, što će stvoriti uslove za snježne padavine u brdsko-planinskim područjima.

Prema najavama meteorologa, u ponedjeljak ujutro snijeg bi se lokalno mogao pojaviti i u nižim predjelima Bosne.

Nedim Sladić: Temperature do kraja novembra iznad prosjeka

Uprkos prolaznim zahlađenjima i mogućem snijegu, posljednjih deset dana novembra trebalo bi biti nešto toplije od višegodišnjeg prosjeka.

Na takav razvoj vremenskih prilika najviše će uticati povremeno jačanje južnog vjetra, koji donosi topliji zrak na područje Bosne i Hercegovine.

Prema trenutnim prognozama, trajnija stabilizacija vremena još se ne očekuje, a smjenjivanje toplijih i hladnijih perioda nastavit će se i tokom preostalog dijela mjeseca.