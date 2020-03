Nedjelja u znaku oblaka i kiše

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i ponegdje u Hercegovini očekuju se padavine. U nižim područjima kiša, a u višim susnježica ili snijeg. U jutarnjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne može biti slabe susnježice. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnja temperatura od -4 do 3, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 7 do 12 °C.