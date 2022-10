Nekoliko naselja u Tuzli bez vode, sanacija kvara do kraja vikenda

Na bunarskom postrojenju došlo je do kvara na pumpnom agregatu koji je na dubini od oko 300 metara, a stradao je i energetski kabal. Zbog ovog kvara naselja Dobrnja, Čanići, Razinoge i Marina Glava su bez vode.

”Nikada nam se nije desilo da strada i pumpni agregat i kabl. Mi radimo na sanaciji kvara odnosno nabavci kabla koji smo poručili i trebao bi relativno brzo da dođe. Kvar se desio 18. oktobra u popodnevnim satima, izvadili smo kompletan sistem i vidjeli da je pumpa i kabal stradao. Krenuli smo u proceduru nabavke i što brže intervencije”, navodi Esad Hasanović, rukovodilac distribucije JKP ”Vodovod i kanalizacija” Tuzla.

Kabal i ostali potrebni materijal nije moguće nabaviti na domaćem tržištu, pa se čeka isporuka iz Hrvatske, što je otežavajuća okolnost za ovo preduzeće. Nabavka kabla će koštati desetine hiljada maraka.

”Rekli smo da je dužina preko 300 metara kabla, to ne može imati niko na skladištu, tog promjera i tih karakteristika. To se radi po narudžbama”, ističe on.

Kvar bi, kako nam navodi Hasanović trebao biti saniran do kraja vikenda. U međuvremenu je pronađeno alternativno rješenje za dio naselja u ovom dijelu Tuzle.

”Alternativnim pravcima smo sa drugog sistema snabdjeli naselja centar Mramora, Stari Mramor, Mariće i Poliće. To smo uspjeli prebaciti nekakvim cjevovodima – bajpasima da normalizujemo vodosnabdijevanje za taj dio grada. Naselja Dobrnja, Marina Glava, Čanići i Razinoge su direktno vezani za ovaj sistem, ne postoji alternativno snabdijevanje i ti su naši potrošači trenutno bez vode”, rekao je Hasanović.

Za naselja koja su trenutno bez vode, osigurane su dvije cisterne sa pitkom vodom.