Nema ništa od izjednačavanja cijena rominga u BiH s cijenama u Evropi

U protekle dvije godine izjednačena je cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži, koja vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete. Kao rezultat, cijene su niže od šest do 30 posto, u zavisnosti od telekom operatora i paketa usluga koji se nudi. Na osnovu sporazuma o sniženju cijena uluga rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama između BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije usloge rominga mjenjale su se nekoliko puta.

„Samo nakon prve faze primjene cijene odlaznih poziva bile su niže za 70 do 80%. Cijene dolaznih poziva prepaid/postpaid su bile niže za 79 do 90 posto, dok je prosječna cijena poslane SMS poruke bila smanjena za 50 do 72 posto“. kazao je Predrag Kovač, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije.

Sumirajući rezultate rada direktor Kovač naglasio je da je cijena prenosa podataka značajno pala, te da je oko 90 posto niža od 1. jula 2017. u odnosu na period prije početka primjene sporazuma. Kreirani su povoljniji uslovi i u fiksnoj telefoniji, uprkos činjenici da je stepen korištenosti fiksne telefonije svega 21 posto.

„Obavezivanjem telekom operatora da uspostave i graničnu cijenu za pozive iz fiksne mreže prema drugim mobilnim mrežama, cijene su smanjene. Primjera radi za pozive između fiksne i mobilne mreže istog operatora su bile niže od 43 do 52% u odnosu na cijene za pozive između fiksne mreže operatora sa značajnom tržišnom snagom i mobilnih mreža drugih operatora“. Ističr Kovač.

Bilo je najavljeno da će novi paketi cijena rominga krenuti od 1. jula, međutim, od toga nema ništa. Potvrdio je to Predrag Kovač, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije. Razgovori su nastavljeni i očekujemo da će u narednom periodu i ovaj proces biti završen tako da cijene za sve korisnike usluga iz BiH budu uglavnom iste ili iste kao i za sve stanovnike Evrope.