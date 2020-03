Nema oboljelih od korona virusa u TK

Nema oboljelih od korona virusa u Tuzlanskom kantonu, posljednje su informacije Kriznog štaba TK. U izolaciji je i dalje više od pet hiljada ljudi, a oko 300 njih sutra će moći napustiti svoje domove jer im 14-dnevni zdravstveni nadzor ističe danas.

“Sa današnjim danom obavili smo testiranja i sva su negativna. Jutros smo dobili informaciju da je do sada 5072 osobe stavljeno u kućnu izolaciju. Prvi let koji je nakon proširenja naredbe Federalnog kriznog štaba koji se odnosio na stavljanje u izolaciju osoba koje dolaze sa područja Francuske, Španije i Njemačke. Prvi let koji je došao tada, tog utorka, njima danas ističe period izolacije, nemamo osoba koje su pokazivale simptomatologiju dakle negdje oko 300 ljudi bi se trebao taj broj osoba u izolaciji smanjiti.”, rekla je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.

Broj oboljelih u BiH porastao je na 152, zvanična je informacija. Novi slučajevi potvrđeni su u RS-u i u FBiH.