Nema poskupljenja goriva u BiH

U Bosni i Hercegovini za sada neće doći do poskupljenja goriva i naftnih derivata.

Vozači u Bosni i Hercegovini opravdano su bili zabrinuti da bi njihove novčanike mogla pogoditi nova poskupljenja goriva na benzinskim pumpama, a nakon napada na postrojenja jednog od najvećih svjetskih proizvođača nafte u Saudijskoj Arabiji. Iz Ministarstva trgovine FBiH za RTV Slon potvrdili su da građani nemaju razloga za zabrinutost te da nisu zaprimili obavijesti o promjeni cijena.

Prema obavijestima o promjeni cijena pristiglim u Federalno ministarstvo trgovine, evidentno da nije došlo do povećanja cijena od augusta, a kako su nam kazali iz resornog Ministarstva, ako je i došlo do promjene u cijenama to je onda bilo snižavanje.