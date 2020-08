Neno Murić: “Upoznajmo naše turističke potencijale, koje svijet prepoznaje, a mi još uvijek ne”

Bh. muzičar Neno Murić, nedavno je boravio u Tuzli, gdje je snimao novu pjesmu pod nazivom „Bambina“, koju je predstavio bh. javnosti i ono što je sada već sigurno jeste da će ova numera obilježiti ljeto u BiH. Lagan, lepršava, plesna, prava ljetna pjesma pokupila je simpatije, ne samo publike u BiH, već i Neninih vjernih fanova iz regiona. S Murićem smo razgovarali i i o turizmu, pa smo ga pitali koji turistički potencijali u BiH su na njega ostavili poseban utisak, a evo šta je odgovorio:

„Za vrijeme snimanaj spota Bambina u Tuzli, oduševila su me Panonska jezera i parkovi u vašem gradu, pa svima preporučujem kada svrate u Tuzlu, da svrate i na Panoniku. BiH zaista obiluje brojnim turističkim potencijalima, nažalost naš narod ne prepoznaje koliko smo bogati što to sve imamo, a to su blagodeti u smislu rijeka, jezera i planina. Posebno bih spomenuo Bosnasku Krajinu i one prekrasne bukove, Kostelski Buk, Štrbački pored Martin Broda, gdje se osjećate kao da ste na nekoj novoj destinaciji koju nikad niste posjetili, potom Hercegovinu kroz koju protiče prekrasna Neretva, našim ljudima bih savjetovao da posjete i naše ostale riječne ljepotice poput Drine i Save. BiH ima prelijepih rijeka pored kojih možemo sjediti, kupati se i provesti nezaboravne trenutke. Ja naprimjer volim planine. Obilazim ih redovno sa svojim prijateljima. Uglavnom su to vrhovi koje mogu rekreativni plnainari posjetiti, ne moraju to biti profesionalni. Preporučio bih Maglić kod Foče, zatim Vranj planina kod Tomislavgrada, Treskavicu, Zelengoru. Jezera su također prelijepa i možemo se rashladiti u ovim sunčanim danima, preporučio bih Jablaničko, Boračko, Blidinjsko i moram još jednom spomenuti vaša Panonska jezera. Ostanite mi dobro i zdravo, budite nasmijani i volite svoje. Razmišljajte malo o našim ljepotama, koje svijet prepoznaje, a mi još nismo otkrili, zato „Birajte srcem, birajte BiH“, poručio je karizmatični bh. muzičar Neno Murić.