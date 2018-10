Nerzz Bešlagić: Bosanke i Hercegovke najčešće biraju bunde od nerca

Ove jeseni i zime najaktuelnije su upravo bunde od nerca srednje dužine, sa kapuljačom ili izraženom kragnom, najčešće u crnoj ili smeđoj boji.

Oni su sinonim za luksuz, glamur i eleganciju! Vodeći brand u našoj zemlji, a po kvaliteti u izradi odjevnih predmeta, prepoznatljivi su i u regionu. Sve je počelo davne 1984. godine u jednoj maloj zanatskoj radnji u Visokom, koju je osnovao Emir Bešlagić, učeći zanat izrade odjevnih predmeta od kože i krzna od oca Ejuba.

Danas je Kompanija “Nerzz Bešlagić” prepoznatljivi brand koji u BiH ima 12 poslovnica – Sarajevu, Visokom, Zenici, Tuzli, Mostaru, Cazinu, Banjoj Luci, Bijeljini, Prijedoru i 60 uposlenih radnika – od modnih dizajnera, preko vrsnih krojača, do šivača.

Jakne su najbolje od janjeće kože

U nedavno otvorenoj i lijepo uređenoj radnji u BBI Centru u Sarajevu razgovaramo sa sinom vlasnika Kompanije – Muhamedom Bešlagićem, mladim i školovanim menagerom koji je od malih nogu učio sve tajne porodičnog biznisa od djeda i oca, a koje će, kako nam reče na početku razgovora, sa modernim načinom poslovanja, kojeg je stekao školujući se, primijeniti u daljem u razvoju Kompanije.

– Mi smo jedna od rijetkih Kompanija koja se bavi i proizvodnjom i prodajom onoga što napravimo. To jeste teži oblik poslovanja, ali on se u nekom krajnjem slučaju pokazuje kao najbolji. U Bugojnu imamo vlastitu kožaru za proizvodnju kože, koju onda koristimo za izradu odjevnih predmeta. To je janjeća koža koja se pokazala najkvalitetnijom u izradi jakni, jer je mekana i tanka, pošto više niko ne želi nositi teške stvari – objašnjava Bešlagić.

Otkriva nam kako se u izradi odjevnih predmeta koriste italijanskom tehnologijom, koju su, kako kaže, doveli do savršenstva.

– Potrošili smo jako puno vremena, truda, ali i novca kako bismo dostigli taj nivo. Nije nam žao, jer se kvalitet uvijek prepozna, a naša vodilja je da kupac iz radnje izađe zadovoljan – napominje Bešlagić.

Paleta odjevnih proizvoda za žene i muškarce, koji izlaze iz ove Kompanije, broji se desetinama. Tu su ženske i muške duže i kraće jakne, kožne jakne u kombinaciji sa krznom, kožni mantili, suknje, pantalone, rukavice, potom krznene bunde raznih modela, te one u kombinaciji sa platnom, šubare, šalovi, okovratnici.

Od ove godine novina su palerine od kašmira i svile, u kombinaciji sa krznom, koje su, kako nam reče naš sagovornik, itekako tražene u ovim prohladnim jesenjim danima.

Osim odjevnih predmeta, tu je i kožna galanterija poput kaiševa, novčanika, torbi, kućnih papuča.

I u izradi odjeće od krzna, u Kompaniji “Nerzz Bešlagić” koriste najkvalitetnije krzno, poput nerca, ruskog cobela (cobel – eng. sablem – je vrsta kune koja živi u šumama, prije svega u Rusiji, od Urala, pa kroz cijeli Sibir, u Poljskoj i Skandinaviji), činčile, zeca, rakuna, lisice. Krzno pretežno kupuju u inozemstvu, najčešće u Danskoj, Grčkoj, Italiji, od provjerenih i visokokvalitetnih firmi.