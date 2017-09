Nestabilno vrijeme do kraja sedmice

U Bosni i Hercegovini sutra će biti nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najmanja vjerovatnost za padavine na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren, na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

U BiH u srijedu prijepodne će biti umjereno do pretežno, a poslijepodne pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 10 do 16, na jugu i istoku od 16 do 21 stepen.

U Bosni će i u četvrtak biti pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima u većini područja. U Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 10 do 16, na jugu i sjeverozapadu od 17 do 23 stepena.

Pretežno oblačno vrijeme s kišom očekuje se i u petak u Bosni, a u Hercegovini će biti uglavnom sunčano. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 11 do 17, na jugu od 18 do 23 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.