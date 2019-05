Nestabilno vrijeme nas očekuje do kraja sedmice

Nakon obilnih kišnih padavina proljeće se vratilo u naš grad, ali prema prognozama meteorologa, neće se dugo zadržati. Iako je ova sedmica počela sunčanim danom, ostatak sedmice ipak, očekuju nas promjene.

“Period nestabilnog vremena u BiH nastavit će se tokom cijele sedmice, dosta će biti oblačno, padavine su u obliku pljuskova, nema obilnijih padavina, samo će biti dosta pljuskova. Samo u petak što se tiče ove sedmice neće biti padavina. Veći dio ove sedmice bit će zaista pljuskovito, u cijeloj zemlji slabije i grmljavine, za sada stabilizaciju prognoziramo naredne sedmice” – rekao je Damir Šantić, dežurni meteorolog u FHMZ.

Međutim pljuskovi i padavine koje nas očekuju tokom narednih dana, neće značajno utjecati na visinu temperature zraka.

“Temperature se neće značajno mijenjati. Jutarnje su između 7 do 12 stepeni, dnevne od 16 o 22 stepena. I to se prognozira tokom cijele sedmice, maksimalne mogu ići do 24 stepena” – kazao je Damir Šantić, dežurni meteorolog u FHMZ.

Nestabilno vrijeme, praćeno povremenim padavinama, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, a u noći problemi sa snom. Negativni uticaj promjene više će doći do izražaja u Hercegovini i na jugozapadu zemlje.