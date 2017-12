Nestabilno vrijeme očekuje se do 26. decembra

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda prognozirane vremenske prilike u narednih petnaest dana obilježit će nestabilno vrijeme. Nestabilne vremenske prilike, uz nadprosječne temperature zraka i južno strujanje, kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba.

Promjenljivo vrijeme očekuje se u periodu od 11. do 26. decembra. Širom Bosne očekuju se padavine u vidu kiše i snijega, dok se u Hercegovini prognozira kiša. Veće količine padavina prognoziraju se 13, 15. i 16 decembra. Pojačan vjetar očekuje se od 11. do 16. decembra.

„U pogledu temperaturnog režima prognozira se topliji period od 11. do 16. i hladniji od 17. do 26. decembra.“ Kazao je Bakir Krainović, savjetnik u Sektoru primjenjene meteorologije FHMZ

Jutarnje temperature tokom toplijeg perioda u Bosni se očekuju od 3 do 8, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni. Dnevni maksimum u Bosni se prognozira do 15, a u Hercegovinia do 19 °C.

„Tokom hladnijeg dijela jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se od -6 do -1, a u Hercegovini od 1 do 5 stepeni. Dnevne temperature u Bosni očekuju se do 4, dok se u Hercegovini prognozira do 7 °C.“ navodi Bakir Krainović, savjetnik u Sektoru primjenjene meteorologije FHMZ

Nestabilne vremenske prilike, uz nadprosječne temperature zraka i južno strujanje, kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i nesanice. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i na zapadu.

Gorska služba spašavanja (GSS) – stanica Sarajevo apelovala je na sve građane da se 11. i 12. decembra suzdrže od odlazaka u planine ili bilo kakvih oblika aktivnosti u prirodi, kao i nepotrebnih izlazaka iz zatvorenih prostora i kretanja u urbanim sredinama.