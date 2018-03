Neusklađen Zakon o javnim nabavkama Bosnu i Hercegovinu košta milione maraka

Novcem stanovništva Bosne i Hercegovine do sada su plaćane enormno visoke cijene itekako precijenjenih predmeta. Naročito se o tome nije vodilo računa u državnim institucijama zbog kojih će, po svemu sudeći, uskoro ponovo doći do izmjena Zakona o javnim nabavkama. To bi trebalo cijene obroka, higijenskog i sanitarnog materijala ili bilo kojih drugih kancelarijskih potrepština, sniziti na razumnu cijenu, zbog čega će se država bolje kontrolisati, a javni novac transparentnije trošiti iz državne kase.

Netransparentno trošenje javnog novca, razlike u cijenama naručenih i isporučenih tenderskih stavki, neznanje – proces javnih nabavki u Bosni i Hercegovini bi se na ovaj način mogao u najkraćem opisati. Na sve ove propuste ukazali su i iz Evropske unije – zajednice zemalja uređene oblasti javnih nabavki, a kojoj, Bosna i Hercegovina ustvari i teži.

Lars Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH, kazao je da ne treba ni naglašavati važnost postojanja jednog trasparentnog sistema javnih nabavki.

“Ne treba ni naglašavati kolika je važnost postojanja jednog djelotvornog, učinkovitog i trasparentnog sistema javnih nabavki. Ne samo propisa nego i njegove provedbe. Upravo iz tog razloga, oblast javnih nabavki je između ostalih navedena u nedavno objavljenoj Strategiji komisije za Zapadni Balkan. Pitanje javnih nabavki zauzima značajan dio pravne stečevine Evropske unije, a to potvrđuje i skoro cijelo poglavlje 5 posvećeno oblasti javnih nabavki.” – kazao je Wigemark.

Manjkavosti u trenutnim procedurama oko javnih nabavki itekako ima – svjesni su i u nadležnoj državnoj Agenciji iz koje poručuju da je i poslije tri godine od posljednjih izmjena, potrebno ponovo unaprijediti zakonski okvir u ovoj oblasti. Ovoga puta, važno ga je, kažu i uskladiti sa direktivama iz 2014., a ne iz 2004. godine kako je učinjeno sa trenutno važećim zakonom.

Dženan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH, ističe da su javne nabavke veoma kompleksni procesi.

“Tačno je da je kod velikih ugovornih organa odnosno kod većine njih rade ljudi koji nisu osposobljeni da rade na javnim nabavkama. To su kompleksni procesi, od samog donošenja budžeta, plana javnih nabavki i realizacije javnih nabavki. Moram istaći, najveći problemi koji nastaju pri samoj pripremi tenderske dokumentacije, gdje postoje mogućnosti da se potencijalno pogoduje različitim dobavljačima i pri samoj realizaciji ugovora, to je i sama revizija ove godine uočila i povela reviziju učinka da se poruči nešto, potom se isporuči nešto treće što ne odgovara kvalitetama i dovodi do oštećenja budžeta i netransparentnog trošenja javnog novca.” – kazao je Salčin.

Da tenderske procedure javnih nabavki, naročito u javnim institucijama bilo koje instance vlasti u ovoj zemlji, nisu realizovane na najtransparentniji način ukazivale su i brojne međunarodne nevladine organizacije koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Tako su još 2015. godine pažnju javnosti najviše izazvale rolne toalet papira koje su u zgradi insitucija naše zemlje po komadu nabavljane za 5,50 maraka iako ih je njihova stvarna cijena niža i od 30 feninga. Zbog toga će oformljena komisija do kraja aprila na javnu raspravu uputiti i Nacrt izmjena i dopuna postojećeg Zakona o javnim nabavkama na državnom nivou.

“Jako je bitno da se izmjene Zakona usvoje prije izbora. Moramo samo napomenuti da smo poslije tri godine došli do novih izmjena jer ovaj Zakon nije usklađen sa direktivama iz 2014. godine nego sa direktivama iz 2004. godine. Prethodni Zakon je bio pripremljen 2012. godine ali mu je trebalo dvije godine od upućivanja u parlamentarnu proceduru do usvajanja.” – ističe Dženan Salčin, direktor direktor Agencije za javne nabavke BiH, te dodaje: “To trenutno stvara velike probleme našim ugovornim organima, to trenutno stvara probleme i međunarodnim kreditorima u BiH zato što zakon nije adaptiran/ujednačen sa direktivama.”

Zato iz Evropske unije Bosni i Hercegovini skreću pažnju.

Što se tiče Bosne i Hercegovine, ovdje već imamo uspostavljen odgovarajući pravni okvir za javne nabavke ali dalje je potrebno ažurirati i unaprijediti kako bi se riješile još uvijek prisutne nejasnoće u samom propisu. – kazao je Lars Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH.

Novi zakon bi trebao omogućiti potpuno isključivanje političkih ili bilo kakvih drugih utjecaja iz cjelokupnog sistema javnih nabavki, te unaprijediti sposobnosti onih radnika koji su direktno uključeni u bilo kakve tenderske procedure. Zato će doći i do pojednostavljivanja određenih operacija kako bi se spriječile sve potencijalne greške s kojima se do sada radilo. Vijeće ministara će zato već od maja biti na potezu da li Parlamentarnoj skupštini uputiti izmjene koje bi trenutni sistem trebale unaprijediti ali i rasteretiti – kako proceduralno, tako i finansijski.