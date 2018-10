New York Times: “Za Kinu je Pelješki most put u Europu”

New York Times je objavio tekst o Pelješkom mostu, točnije o izvođačima radova, kineskom China Road and Bridge Corporationu, koji su izabrani natječajem, navodeći da je most preko Jadrana, za Kinu most u Europu.

“Deseteljećima je gradilište u Komarnoj bilo prazno. Godine rata, stalna prepucavanja i korupcija lokalnih političara zaustavili su gradnju mosta koji povezuje dva dijela hrvatskog teritorija. No, dolaskom kineske kompanije čiji je osnivač kineska vlada čini se da će se radovi na izgradnji mosta znatno ubrzati. Za većinu hrvatskog stanovništva izgradnja mosta je dovoljan razlog za slavlje i nije im bitno tko će taj most graditi”, stoji u tekstu.

Ipak, neki ljudi iz Europske unije, navodi NY Times, nisu oduševljeni činjenicom da se kineska kompanija probila na tržište EU. Oni vjeruju da ulazak kineske firme može naškoditi konkurenciji, dovesti do smanjenja plaća i kršenja zakona rada. Da je razlog za zabrinutost opravdana pokazuje činjenica da je ova kompanija dobila tender tako što je dala ponudu koja je za 100 milijuna manja od sljedećeg konkurenta. Ovo je razlog, piše NY Times, da Europska komisija ispita je li natječaj proveden u skladu s europskim regulativama.

“Iz Europske unije su poručili da je šteta što lokalni radnici vjerojatno neće dobiti priliku sudjelovati u ovom projektu, jer je poznato da kineske kompanije uglavnom dovode radnike iz svoje zemlje. Zanimljivo je da ni hrvatske vlasti, a ni kineska kompanija koja je dobila posao nisu željeli dati podatke o tome koliko će radnici biti plaćeni i hoće li ostvariti uvjete rada u skladu s europskim zakonima o radu“, navodi se u članku.

Dalje stoji da je u lipnju 2017. godine Europska unija odlučila donirati 85 posto sredstava za izgradnju mosta, ali samo šest mjeseci poslije počeli su problemi. Naime, nakon što je kineska kompanija dobila natječaj, austrijska kompanija Strabag se žalila na regularnost izbora izvođača radova. Njihov argument je bio da su Kinezi dali konačnu ponudu koja je, kada se oduzmu plaće radnicima, čak niža od vrijednosti projekta. Hrvatski sud odbio je njihovu žalbu.

“Na kraju se dogodilo ono čega su se čelnici Europske unije bojali. Kineska kompanija dovela je svoje radnike što je izazvalo veliku prebukiranost smještajnih kapaciteta u okolnim mjestima, a jedan dio radnika smješten je na kruzer koji je pretvoren u spavaonicu na vodi. Sve to ne brine hrvatske vlasti koje kažu da se most ne gradi iz kredita ili drugih oblika zaduženja te da oni, bez obzira na ovaj projekt, žele produbiti svoje veze s Kinom. Jedan od primjera njihove suradnje je zajednički rad hrvatske i kineske policije u Dubrovniku zbog velikog broja turista iz Kine. Osim toga, hrvatske vlasti naredne godine planiraju biti domaćin Ekonomskog foruma 16 plus 1 na kojem će sudjelovati 11 zemalja EU, pet zemalja sa Balkana i Kina”, piše NY Times.

(RTV Slon/Akta)