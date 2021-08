Nezaposlenost i danas gorući problem mladih, ima li nade u bolje sutra?

Zaposlenost odnosno nezaposlenost je gorući problem mladih. Tačnih podataka o broju mladih u BiH, pa samim tim i o broju nezaposlenih među ovom populacijom nema. No, to je samo jedan od faktora što upravo ova populacija najčešće odlazi iz Bosne i Hercegovine. Njihova uključenost u društvene tokove i procese odlučivanja je također na niskom nivou. Pokazala je to i anketa među mladima koju je provelo Vijeće mladih Federacije BiH.

”Ne samo da mladi nisu zaposleni, nego i oni koji su zaposleni su na poslovima za koje se nisu školovali. Ova anketa je pokazala da 85 posto mladih je spremno raditi za poslove za koje nije školovano, što je loš podatak imajući na umu da to negativno utiče na mlade i ekonomiju”, kaže Nedim Alibegović, generalni sekretar Vijeća mladih FBiH.

Uslovi življenja za mlade bi trebali biti bolji, bar je tako regulisanom zakonskom regulativom, prvenstveno Zakonom o mladima Federacije BiH. Međutim, uglavnom u praksi nije tako, kaže Alibegović.

”Sad u ovim preliminarnim podacima koje imamo, ukazuju na to da se veliki broj mehanizama i zakona koje se tiču postojanja komisija za mlade, strategija za mlade, službenika za mlade u općinama i gradovima i na svim nivoima vlasti, da je to nažalost rijetkost i primjeri koje vidimo su rijetki primjeri pozitivne prakse”, navodi on.

Nadležni su u posljednje vrijeme svjesniji važnosti mladih, bar tako pokazuje primjer iz Tuzlanskog kantona. Početkom godine usvojena je Strategija za mlade, koja je dugo bila u ladicama resornog ministarstva. Njome se, prema riječima kantonalnog ministra želi pokazati da su mladi vrijednost ovog društva.

”Što nam govori u prilog činjenici da su shvatili i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, da su mladi najveći prioritet u našoj državi. Mi ćemo ovakvim aktivnostima pospiješiti stvaranje boljeg ambijenta za mlade ljude i poslati poruku da nema ljepše zemlje za život od naše BiH”, ističe Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Iako sva istraživanja pokazuju da većina mladih želi napustiti domovinu, ima i onih koji nisu za to, jer žele graditi bolje društvo ovdje. Jedna od takvih osoba je Maida Jogunčić, članica Asocijacije srednjoškolaca, koja zajedno sa kolegama u Tuzli obilježava Dan mladih.

”Ne trebamo smatrati da je npr. ići u inostranstvo naš prvi izbor, da se trebamo boriti sami za sebe i za našu budućnost u ovoj zemlji”, rekla je Maida.

Maida vjeruje da je potrebna svojoj zemlji u razvoju i upravo ovdje zamišlja život. Mišljenja je da može pomoći društvu i državi u svim aspektima, a posebno kroz posao kojim će se baviti u budućnosti.