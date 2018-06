Ništa od 4G mreže do kraja godine

Savjet ministara BiH, odnosno Ministarstvo transporta i komunikacija BiH rekli su da će do kraja ove godine u BiH biti uvedena mobilna mreže četvrte generacije (4G mreža), od čega vjerovatno neće biti ništa.

Ovo je već treći put u posljednjih godinu dana da nadležni pomjeraju rokove za uvođenje 4G mreže.

Početkom aprila 2017. godine u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH rekli su da će 4G mreža u BiH biti uvedena do kraja godine, što naravno nije urađeno, a onda su početkom decembra te iste godine rekli da će najdalje do juna ili jula građani imati mrežu četvrte generacije.

Kada je i taj rok istekao, Savjet ministara nedavno je, odgovarajući na jedno od poslaničkih pitanja, rekao da će to biti do kraja ove godine, što je, kako kažu pojedini stručnjaci, praktično nemoguće.

“Digitalizacija još nije završena i neće sigurno ni biti do kraja godine. Prelaskom s analognog na digitalno emitovanje oslobađa se radiofrekventni spektar neophodan i za uvođenje 4G mreže. Prvo treba to završiti pa tek onda govoriti o uvođenju 4G mreže. Teško je, gotovo nemoguće da do kraja godine imamo mrežu četvrte generacije”, ispričao je izvor “Nezavisnih” blizak krugovima koji rade na uvođenju 4G mreže, dodajući da još do kraja nije dovedena ni administrativna procedura kada je to u pitanju, a o tehničkoj da i ne govorimo.

Što se tiče administracije, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH i Savjet ministara još nisu izradili konačnu odluku o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje javnih elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

U Vladi Republike Srpske su nam rekli da su nacrt te odluke vratili na doradu.

“Vlada RS traži da u tekstu nacrta odluke jasno treba da bude definisana raspodjela sredstava na ime dodijeljene dozvole uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade RS”, rekli su u Vladi RS.

To praktično znači, ukoliko se budu poštovale procedure, da Ministarstvo transporta i komunikacija BiH ponovo treba da dostavi Vladi RS nacrt odluke i da, nakon što eventualno dobije zeleno svjetlo, to usvoji Savjet ministara BiH. U ovom trenutku taj nacrt još nije u Vladi RS, a nakon što ova odluka i bude usvojena, tek onda RAK može dominantnim telekom operaterima dodijeliti dozvole.

Inače, što se tiče Nacrta odluke o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje javnih elektronskih komunkacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, cijena koja je predložena je i više od sto puta niža nego što je to bilo u zemljama regiona. Srbija, Hrvatska i Crna Gora na ime dozvola uzele su desetine pa i stotine miliona KM, a BiH po svemu sudeći i ukoliko prođe ono što je predloženo inkasiraće svega oko tri miliona KM.

BiH je jedina zemlja u Evropi koja još nije razvila mrežu četvrte generacije, a ni cijela teritorija nije pokrivena 3G mrežom.

Izvor: RTV Slon/Nezavisne novine