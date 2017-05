Niže cijene lijekova od sljedeće sedmice

Kao rezultat implementacije Pravilnika o regulisanju maksimalnih cijena lijekova na tržištu BiH doćiće do smanjenja cijena pojedinih lijekova. BiH do sada nije imala podzakonski akt kojim se regulisala oblast cijena lijekova. Pravilnik je objavljen 13. januara ove godine, a stupio je na snagu osam dana od dan objavljivanja. Na ovaj način država je po prvi put uzela u svoje ruke formiranje veleprodajnih cijena lijekova što je do sada isključivo vršila farmaceutska industrija.

„Dakle, prvi efekat ovog podzakonskog akta jeste regulacija cijene lijekova i nametanje kriterijuma za formiranje cijene od strane države. Drugi efekat jeste to smanjivanje cijene lijekova koje se dosta protežira i stavlja u prvi plan, mada je ono samo posljedica ovog prvog što sam izrekla“, izjavila je za RTV Slon Biljana Tubić, pomoćnica direktora Sektora za lijekove.

U skladu sa ovim Pravilnikom cijene u našoj zemlji pratit će cijene lijekova u državama iz regiona odnosno u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Ukoliko nekog lijeka nema u ovim državama a koristi se u BiH pratit će se cijena tog lijeka u Italiji i Bugarskoj. Nosioci dozvola imali su rok do 5. maja da izračunaju cijene lijekova i da svoje prijedloge dostave Agencije za lijekove BiH.

„Mi omamo obavezu da sačekamo sedam dana da poštom stigne, ukoliko je nešto poslato poštom i par dana nama treba da eventualno korigujemo naš izračun u skladu sa prijedlogom ukoliko je došlo do nekih grešaka, tako da mi očekujemo da ćemo od 15. do 20. maja na internet stranici naše agencije objaviti maksimalne veleprodajne cijene liejkova koje su odobrene za tržište BiH“, kazala je Tubić.

Iz Agencije za lijekove BiH ističu da neće pasti cijene svih lijekova, jer su cijene pojedinih već sada niže od maksimalne veleprodajne cijene koja se računa prema Pravilniku. Međutim, postoji dosta lijekova koji su i do 50% skuplji od cijene koja je izračunata prema odredbama ovog Pravilnika. Napominju i da Pravilnikom nisu regulisane cijene lijekova koje se izdaju bez ljekarskog recepta.