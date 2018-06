Njemačka izdvaja dodatnih 200.000 eura za uništavanje municije u BiH

Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hohmann i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Sezin Sinanoglu danas će potpisati ugovor o dodjeli dodatnih 200.000 eura za uništavanje nestabilnih zaliha municije u okviru projekta UNDP-a „EXPLODE+“ („Urgent Action on Ammunition Destruction in Bosnia and Herzegovina“).

Sa najnovijim ugovorom koji je dio kontinuirane podrške Savezne Republike Njemačke, ukupno izdvajanje SR Njemačke za uništavanje viškova municije tokom protekle četiri godine će iznositi 1,3 miliona eura, saopćeno je iz Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH.

Svečano potpisivanje ugovora bit će upriličeno u prostorijama Delegacije Evropske unije, u EU Info centru u Sarajevu u 11.00 sati.

(RTV Slon/Fena)