Njemčević: Najveći uspjeh je što sam godinu završila kao prva biciklistkinja svijeta

Najbolja bh. biciklistkinja Lejla Njemčević završila je najuspješniju sezonu u svojoj karijeri kao prva biciklistkinja svijeta na UCI svjetskoj maraton ranking listi. Osim što je zauzela prvo mjesto na svjetskoj UCI ranking listi, osvojila je i Svjetsku maraton ligu koja je bila sastavljena od sedam utrka Svjetskog kupa.

Njemčević je u razgovoru za Fenu kazala da je iznimno zadovoljna postignutim rezultatima.

– Nakon kraćeg odmora, imala sam priliku da sve te rezultate prođem u glavi. Definitivno najveći uspjeh što sam godinu završila kao prva biciklistkinja svijeta. Pored toga, tu je i osvajanje Svjetske maraton lige. Od ukupno sedam utrka, pet utrka sam završila na podiju i to mi je donijelo pobjedu u ukupnom poretku, s jednom velikom prednošću – navela je Njemčević.

Kaže da je u ovoj sezoni imala ukupno 35 utrka u devet mjeseci.

– Bilo je zaista mnogo podija i ono što je najbitnije je da sam na svakoj utrci pokazala nevjerovatnu formu, koju nisam imala nikada do sada – ističe ona.

Izdvojila je dvije utrke koje su joj u ovoj sezoni bile iznimno teške. Najprije utrka Svjetskog kupa koju je imala u Turskoj, a potom i njena predzadnja utrka u Francuskoj, koja je bila iznimno zahtjevna.

Napominje da joj je na početku ove sezone cilj bio da bude među prve tri biciklistkinje svijeta.

– Već u martu ili u aprilu smo uspjeli da ostvarimo taj uspjeh. Nisam bila sigurna da li ćemo ga moći održati do kraja godine, baš zbog velikog broja utrka, različitih utrka u raznim dijelovima svijeta. Međutim, nešto što možda nismo ostvarili, a što sam željela i sigurno mogla ostvariti, to je medalja sa Svjetskog ili Evropskog prvenstva. Na obje utrke sam imala lošu sreću. Na prvoj utrci je takmičarka pala ispred mene i bicikl više nije mogao da se koristi. Na drugoj utrci, na Svjetskom prvenstvu, sam također imala jedna mehanički kvar na biciklu. Ali to je sve nešto što se dešava i to je dio biciklističkog sporta. Ono što je najbitnije je da sam imala formu, a ta medalja će sigurno doći, samo je nekada potrebno malo više sreće – optimistična je Njemčević.

Kaže da su nakon kraće pauze počeli s pripremama za narednu sezonu. Najprije će imati 15 dana priprema u Sarajevu, a nakon toga će nastaviti u Hercegovinu, gdje će odraditi veliki dio priprema na biciklu, vozit će otprilike četiri do šest sati dnevno.

– U sedmici imamo 25 do 30 sati treninga. U drugom dijelu priprema, kad počinju kiše u Hercegovini, otprilike u januaru, preći ću u Španiju gdje ću imati i prve utrke, u februaru najvjerovatnije šestodnevnu etapnu utrku u Andaluziji, koju sam vozila i prošle godine. Onda imamo puni kalendar Svjetskog kupa – najavila je Njemčević.

Cilj joj je u narednoj sezoni održati prvo mjesto na svijetu što je, kako kaže, iznimno zahtjevno zbog velikog broja utrka, te osvojiti opet Svjetsku maraton ligu.

– Međutim, osvojiti i medalje sa Svjetskog i Evropskog prvenstva. To je ono što sam mogla ostvariti ove sezone. Osim tih ciljeva, jedan moj veliki cilj je da ostanem zdrava. Uz mnogo putovanja, veliki broj utrka, zaista je velika šansa za povredu. U pitanju su jako tehnički zahtjevni tereni. Ove godine sam uspjela da se ne povrijedim. Voljela bi da tako ostane i u narednoj sezoni – zaključila je Njemčević.

