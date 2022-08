Nogometašice BiH počele pripreme za meč s Azerbejdžanom

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. s Azerbejdžanom.

Reprezentacija BiH ima priliku da se plasira u baraž a selektorka Samira Hurem ističe da ekipa ima kvalitet da ostvari taj cilj.

– Svjesni smo šta nam donosi pobjeda protiv Azerbejdžana i važnosti utakmice protiv njih. Odlično ih poznajemo jer smo se već sastali na Grbavici. Nismo tada bili kompletni, ali smo uspjeli da pobijedimo. Protivnik nije lak i mi moramo odigrati meč na visokom nivou da bismo došli do pobjede koja nas vodi u baraž. Time bismo napravili istorijski uspjeh za ženski fudbal u Bosni i Hercegovini. Treba nam dobra priprema. Svjesni smo našeg kvaliteta i da smo bolje od narednog protivnika, ali to ćemo morati da pokažemo na terenu. Sve igračice koje smo pozvali ćemo imati na raspolaganju na ovom okupljanju i to nas takođe raduje – kazala je Hurem.

Nogometašice BiH će se u Zenici pripremati do 4. septembra kad putuju u Baku. Meč s Azerbejdžanom na programu je 6. septembra.