Nogometna A reprezentacija BiH u subotu protiv Sjeverne Irske

Nogometna A reprezentacija Bosne i Hercegovine u prvom susretu će 8. septembra gostovati u Belfastu protiv Sjeverne Irske, a tri dana kasnije u Zenici će odmjeriti snage sa selekcijom Austrije.

Elvir Rahimić, pomoćnik selektora Roberta Prosinečkog, uoči treninga kazao je da su uslovi za pripreme veoma dobri, da igrači dobro rade i da sve ide po planu.

– Protiv Sjeverne Irske očekujemo dobar rezultat i pobjedu. U ekipi nedostaje nekoliko povrijeđenih igrača, ali se nadamo da nas to neće omesti. Sigurno da će biti teško. Analizirali smo reprezentaciju Sjeverne Irske, vidjeli smo da su najopasniji u prekidima, to im je glavno oružje i na to ćemo igračima skrenuti pažnju – kazao je Rahimić.

Nakadašnji reprezentacivac najavio je da za susret s Austrijom selektor Prosinečki i stručni štab traži nove igrače.

– Ima mnogo imena. Pratimo i mladu reprezentaciju, i tamo ima dosta igrača koji mogu da pomognu seniorskoj selekciji – kazao je Rahimić.

Reprezentativci Rijad Bajić i Rade Krunić također očekuje teške susrete sa oba protivnika.

– Austrija ja za mene kvalitetnija ekipa, ali sigurno je da će nam biti teže na gostovanju u Belfastu, jer je Sjeverna Irska odlična ekipa, pogotovo na svom terenu. Sigurno je da će u ovom ciklusu to biti teža utakmica – kazao je povratnik u reprezentaciju Krinić.

Naglasio je da je presretan zbog poziva selektora.

– Dojam je zaista odličan, selektor traži od nas ono što mi najviše volimo, da igramo lopte, da držimo posjed lopte, jer je i on bio takav igrač. Prezadovoljan sam onim što traži, što traži lično od mene i mislim da će obaviti odličan posao sa nama – dodao je Krunić.

Bajić je također kazao da radi se o dvije dobre reprezentacije.

– Mi smo spremni za sve protivnike. Znamo o kakvim ekipama se radi i spremno ćemo dočekati utakmice – rekao je Bajić.

Bh. reprezentacija sutra u 11 sati čerter letom putuju za Belfast.

(RTV Slon/Fena)